Tumore al seno, mammografie più vicine a casa, parte venerdì alle 10 lo speciale mezzo attrezzato dell’Ausl: “Prevenzione fondamentale” AUDIO

Turmore al seno Mammografie più vicine alle donne. È stato battezzata Destinazione salute donna l’inedita iniziativa promossa dall’Azienda Usl di Piacenza e da Lilt che si svolgerà dal 13 al 19 novembre. L’obiettivo è quello di favorire l’adesione allo screening per la prevenzione del tumore al seno, soprattutto per le residenti nei Comuni della fascia collinare, che più fanno fatica a raggiungere Piacenza e gli altri centri dove si svolge il test.

Per incoraggiare la loro partecipazione, l’esame si sposta più vicino a loro grazie all’alleanza tra istituzioni e la Lega italiana per la lotta ai tumori.

Tumore al seno mammografie partenza venerdi 10 novembre

Il mezzo mobile attrezzato parte simbolicamente da Piacenza, da piazzetta Mercanti, venerdì 10 novembre alle ore 10, con un evento di lancio.Per l’occasione, la campagna di sensibilizzazione potrà contare su diverse testimonial, che inviteranno le donne piacentine convocate ad aderire allo screening.

Tumore al seno mammografie nel territorio le testimonial del 10 novembre

Hanno già confermato la loro presenza, oltre al direttore generale Ausl Paola Bardasi, l’onorevole Elena Murelli, il presidente della Provincia Monica Patelli, il presidente della Conferenza territoriale sociosanitaria Lucia Fontana, il sindaco di Piacenza Katia Tarasconi, Paola Gazzolo, presidente del Consiglio comunale di Piacenza, il direttore della Casa Circondariale di Piacenza Gabriella Lusi, la vice presidente dell’Ordine dei Medici Carolina Prati ed Emanuela Campo in rappresentanza dell’Ordine tecnici sanitari radiologia medica e professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione.

Insieme a loro interverranno: Andrea Magnacavallo, direttore sanitario Ausl Piacenza; Franco Pugliese, presidente Lilt Piacenza; i sindaci dei comuni in cui farà tappa la campagna; Pietro Anselmi, responsabile assistenziale dipartimento Funzioni radiologiche Ausl Piacenza; Stefania Calza, responsabile Radiologia senologica Centro salute donna; Fabio Faccini, responsabile Epidemiologia e centro screening; Stefano Fugazzi, direttore Servizi per l’accesso e relazioni con l’utenza; Fabio Zazzera, direttore Sistemi informativi, telecomunicazioni e reingegnerizzazione

Mammografie, il mezzo attrezzato dell’Ausl

Grazie a un mezzo mobile attrezzato con un mammografo, sono in calendario sette giornate in cinque diverse sedi, invitando le donne a sfruttare questa opportunità di eseguire l’esame quasi “sotto casa”.

Complessivamente, si stima di riuscire a coinvolgere circa 270 donne tra Val Nure, alta Val Arda, alta Val Tidone, alta e media Val Trebbia. Cinque i Comuni che ospiteranno l’iniziativa: Bettola, Bobbio, Lugagnano, Pianello e Travo, che hanno accolto con grande partecipazione la proposta di Ausl e Lilt.

Nelle date previste, il mezzo si fermerà dalle 8 alle 10 ore, a seconda del numero di donne coinvolte nella giornata e degli appuntamenti concordati. Non è previsto alcun accesso diretto. Le donne sono convocate tramite lettera spedita a domicilio, proprio come avviene per il tradizionale screening. Le lettere sono già state spedite e proprio in questi giorni saranno recapitate a casa di quelle signore, tra i 45 e i 74 anni, che maturano il diritto allo screening nelle zone indicate tra novembre e dicembre e che – normalmente – sarebbero state invitate in una delle sedi provinciali in cui si svolge l’esame.

Come sarà eseguita la mammografia

La mammografia sarà eseguita con uno strumento di elevata qualità diagnostica da un tecnico radiologo del Centro Salute Donna di Piacenza e poi refertata da medici esperti, dedicati al percorso, come avviene quotidianamente per lo screening, assicurando a chi aderisce la stessa qualità del test eseguito nella sede tradizionale.

Oltre alle tappe di Bettola, Bobbio, Lugagnano, Pianello e Travo, la campagna Destinazione salute donna avrà un prologo speciale a Piacenza. Il Comune ospiterà infatti, nella mattina del 10 novembre, un evento di lancio in piazzetta Mercanti. In quell’occasione sarà presente il camper e saranno invitate le donne delle istituzioni piacentine, perché possano essere loro stesse testimonial dell’adesione allo screening.

Dario Squeri, Amministratore Delegato Steriltom: “Screening aziendali per prevenzione contro il tumore al seno”

Steriltom, da sempre attenta ed attiva alle iniziative sociali territoriali, ha deciso di offrire la possibilità alle proprie dipendenti di effettuare una visita senologica direttamente in azienda. Grazie a Lilt Piacenza, Centro Salute Donna e Fora Mobile Diagnostic, più di 20 collaboratrici hanno avuto l’opportunità di effettuare uno screening completo di ecografia mammaria e/o mammografia.

“È un’iniziativa che parte dall’azienda che ha recepito l’importanza della prevenzione del tumore al seno” afferma Dario Squeri, Amministratore Delegato di Steriltom. “In una realtà come la nostra, con una forte presenza femminile – prosegue – risulta essenziale attivarci da un punto di vista di benessere sociale, promuovendo interventi di prossimità come questi. Abbiamo riscontrato una buona adesione e sicuramente questa iniziativa verrà ripetuta nei prossimi anni”, conclude Squeri. Steriltom, promuovendo la sostenibilità aziendale e sociale, condivide e supporta questa iniziativa di prevenzione di prossimità e pertanto ringrazia per la collaborazione Lilt Piacenza, Centro Salute Donna e Fora Mobile Diagnostic.