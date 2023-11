Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, al via il progetto per il nuovo anno scolastico

E’ stato presentato stamani in Municipio, alla presenza dell’assessore alle Politiche Educative Mario Dadati, accompagnato dalla funzionaria del Comune di Piacenza Elena Bensi, il nuovo progetto per l’attività del Consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi durante l’anno scolastico 2023/2024. Ad aggiudicarsi il contributo di 18mila euro per la realizzazione del progetto – rivolto alle classi 5^ della scuola primaria e 1^ e 2^ della scuola secondaria di primo grado – è stata la proposta presentata dal Centro psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti. A illustrarne i dettagli in sala Consiglio, è infatti intervenuto Daniele Novara, direttore scientifico del progetto e direttore del CPP, assieme alle operatrici Elisa Sarchi ed Elena Calza.

“Si tratta di un progetto educativo – ha sottolineato l’assessore Dadati – al quale l’Amministrazione comunale tiene molto e che viene riproposto per il secondo anno. Scopo del progetto è quello di mettere al centro della propria azione l’ascolto, il dialogo e la partecipazione delle giovani generazioni alla vita democratica della città. Nonché sviluppare competenze di educazione civica, diffondere la cultura della legalità, dei diritti e dei doveri, avvicinando le ragazze e i ragazzi alle strutture e ai meccanismi della rappresentanza e al confronto con le istituzioni”.