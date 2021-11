Tumore alla prostata, Lilt For Men, visite gratuite fino al 24 novembre. Pugliese: “E’ la sesta causa di morte e prima per incidenza” – AUDIO

Tumore alla prostata, la Lilt Piacenza organizza il percorso azzurro Lilt For Men, visite gratuite fino al 24 novembre. La malattia colpisce più di 3000 uomini all’anno, ma la diagnosi precoce può salvare la vita.

Proprio per questo la Lega Italiana per la lotta ai tumori, dal 12 al 24 novembre LILT, con il patrocinio dell’Ausl di Piacenza, organizza per i soci visite gratuite alla prostata. Le visite si possono prenotare allo 0523 384 706 il martedì pomeriggio o il mercoledì mattina.

Il tumore alla prostata – spiega Franco Pugliese Presidente di Lilt Piacenza – è la sesta causa di morte in tutto il mondo ed è così anche a Piacenza. Inoltre è la prima per incidenza, significa il numero di nuovi casi che si presentano ogni anno. Ci sono sempre dei casi in più e questo è dovuto al fatto che è aumentata l’aspettativa di vita perché si tratta di una malattia che si presenta con il procedere dell’età. E’ importante sensibilizzare gli uomini alla prevenzione, seguendo il filone delle donne sul tema del tumore al seno“.

Informazioni Lilt For Men