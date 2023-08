Colpito da West Nile Virus, muore un uomo di 78 anni. L’uomo, residente in Val Trebbia, aveva iniziato ad accusare i primi malesseri due settimane fa. In particolare il 78enne aveva iniziato ad avere qualche linea di febbre, poi la situazione è velocemente peggiorata fino al coma. Poi, nei giorni scorsi, il decesso. Secondo quanto si apprende, la vittima non aveva altre patologie o disturbi. E’ il secondo decesso nel Piacentino, dopo la donna di 94 anni deceduta a metà agosto.

Al 18 agosto scorso, secondo l’Istituto superiore di sanità nell’ultimo bollettino sulla diffusione della malattia infettiva, nella nostra provincia le persone affette erano otto, due delle quali si trovavano in terapia intensiva. Ora si dovrà attendere il prossimo bollettino per conoscere la situazione attuale.