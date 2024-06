“Basilica di Sant’Antonino chiusa, turisti costretti ad ammirarla da fuori”, la segnalazione sulla pagina Facebook “Rob da matt”

Un gruppo di turisti intento ad ascoltare le spiegazioni della guida, di fronte alla basilica di Sant’Antonino. La foto è stata scattata da un cittadino che ha affidato la segnalazione al gruppo Facebook, “Piacenza – Rob da matt”.

“Ore 13.40, ennesimo gruppo che guarda, dall’esterno (!), la meravigliosa Basilica di Sant’Antonino perché fino alle 16 le chiese a Piacenza sono chiuse”.

In effetti, la pagina ufficiale della basilica conferma:

Orari di apertura

Da lunedì a sabato mattino: 8-12; pomeriggio: 16-18:30

Domenica mattino: 9-12:30; sera: 20-21:30

Il cittadino e utente si chiede dunque se una città che mira a essere turistica possa permettersi orari così limitati.

“Piacenza – Rob da matt”, è una pagina Facebook nata da poco. Un nome che è tutto un programma e che mira a segnalare in modo ironico ciò che non va nella nostra città. Un ulteriore conferma di come i piacentini sentano il bisogno di farsi sempre più parte attiva nella vita della comunità, e i social rappresentano ancora una volta la via più indicata.

“Il gruppo nasce allo scopo di evidenziare le stranezze e le presunte mancanze della gestione pubblica. Lasceremo il gruppo pubblico fino a che le discussioni, le immagini ed i post saranno educati e soprattutto sostenuti da informazioni verificabili”, tengono a specificare gli amministratori.