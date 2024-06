Detrazione Spese per Abbonamenti ai Servizi di Trasporto Pubblico

Podcast realizzato dal commercialista Dott. Gianluigi Boselli con la collaborazione delle Ragioniere Michela Boiko e Giulia Ghirardotti.

Oggi torniamo a parlare della dichiarazione dei redditi, in particolare della detrazione per le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Da vari anni è possibile detrarre un importo pari al 19% delle spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, con un limite massimo di 250 euro. Attenzione: il limite massimo è di 250 euro, considerando anche le spese sostenute dal contribuente per l’abbonamento proprio e per i familiari a carico.

La dichiarazione dei redditi è un momento cruciale per ogni contribuente, e conoscere tutte le detrazioni disponibili può fare una grande differenza. Tra queste, una detrazione significativa riguarda le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. In questo articolo, esploreremo come funziona questa detrazione, quali sono i requisiti e come massimizzare i benefici fiscali.

Detrazione del 19% per Abbonamenti al Trasporto Pubblico

Dal 2018, è possibile detrarre il 19% delle spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, con un limite massimo di 250 euro. Questo significa che è possibile recuperare fino a 47,50 euro per ogni 250 euro spesi per abbonamenti, contribuendo così a ridurre il carico fiscale complessivo.

Principio di Cassa: Come Funziona

Il principio di cassa è fondamentale per comprendere come calcolare correttamente la detrazione. La detrazione è infatti calcolata sulla spesa sostenuta nell’anno di imposta, indipendentemente dal periodo di validità dell’abbonamento. Ad esempio, un abbonamento acquistato a dicembre 2023, con validità da gennaio a giugno 2024, è detraibile per l’anno 2023.

Bonus Trasporti: Cosa Sapere

Per chi ha beneficiato del bonus trasporti nel 2024, la spesa detraibile è pari alla parte di prezzo effettivamente versata. Se un abbonamento costa 300 euro e il contribuente ha ricevuto un bonus di 60 euro, la spesa detraibile sarà di 240 euro. Questo consente di calcolare la detrazione in modo preciso, evitando errori che potrebbero portare a sanzioni.

Tipologia di Spesa Detraibile

È importante sapere che solo gli abbonamenti sono detraibili. Un abbonamento è un titolo di trasporto che consente un numero illimitato di viaggi per un periodo specifico. Non sono detraibili i biglietti con durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera, come i biglietti validi 72 ore. Assicurarsi che le spese siano relative a veri e propri abbonamenti è cruciale per evitare problemi con l’Agenzia delle Entrate.

Documentazione Necessaria

Per ottenere la detrazione, è essenziale conservare la documentazione che attesti la spesa sostenuta. La detrazione è valida solo se l’onere è stato sostenuto tramite versamento bancario, postale o altri metodi di pagamento tracciabili. La spesa e la data devono essere documentate dal titolo di viaggio e, se non presenti, dalla ricevuta di pagamento dell’abbonamento. La durata dell’abbonamento deve essere chiaramente indicata.

