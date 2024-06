Atletica – Piacenza di caratura nazionale con Boiocchi e Rebecchi

L’Atletica Piacenza raccoglie ottimi risultati ai Campionati italiani FISDIR e Master grazie a Simone Boiocchi ed Elia Rebecchi.

Risultati di Simone Boiocchi ai Campionati Italiani FISDIR

Simone Boiocchi ha brillato ai Campionati Italiani FISDIR, svoltisi a Molfetta l’1 e 2 giugno 2024, con prestazioni di alto livello nonostante le condizioni atmosferiche non particolarmente favorevoli. Nei 100 metri, Boiocchi ha registrato un tempo di 13″58, contrastando un forte vento contrario che ha reso la gara particolarmente impegnativa. Nonostante le difficoltà, ha dimostrato grande determinazione e capacità di adattamento.

Successivamente, Boiocchi ha partecipato alle batterie dei 200 metri, chiudendo con un tempo di 26″56 che gli ha permesso di accedere alla finale. In finale, ha migliorato ulteriormente il suo tempo, fermando il cronometro a 26″04 e confermandosi tra i migliori atleti della competizione.

Sono ormai diversi anni che Simone porta a casa finali ai Campionati italiani, con grande soddisfazione da parte di tutto il sodalizio biancorosso e del Presidente e allenatore Fabrizio Dallavalle.

Elia Rebecchi: Secondo nei 5000 ai Campionati Italiani Master

Elia Rebecchi ha ottenuto un eccellente secondo posto nei 5000 metri ai Campionati Italiani Master categoria M35, tenutisi a Roma dal 21 al 23 giugno 2024. Con un tempo di 15’35″70, Rebecchi ha dimostrato grande tenacia e strategia di gara.

Per tutta la durata della competizione ha sempre fatto il passo, rimanendo in testa 9 giri e mezzo su 12. La gara è stata come da previsione una gara “tattica”, tipica degli appuntamenti importanti: nessuno prendeva l’iniziativa per fare il passo e quasi tutti hanno piuttosto preferito studiare i rivali. Anche il caldo torrido di Roma non facilitava ritmi particolarmente serrati. Alla fine, Rebecchi ha dovuto arrendersi alla volata finale dell’avversario Riccardo Passeri, ex azzurro del mezzofondo, con esperienza e velocità di base diverse dal corridore biancorosso. Quest’ultimo ha provato a tenere il ritmo alto soprattutto verso il finale della competizione, con l’obiettivo di sfiancare Passeri e impedirgli strappi. Purtroppo non è bastato e rebecchi ha dunque portato a casa una comunque eccellente medaglia d’argento.

Prossimi Appuntamenti dell’Atletica Piacenza

Il prossimo weekend si terranno i Campionati Italiani Assoluti a La Spezia, dove saranno impegnati diversi atleti di spicco.

Lorenzo Cesena nei 400hs

nei 400hs Rebecca Cravedi nei 200 metri

nei 200 metri Mattia Favari , giovane promessa biancorossa, nei 100 metri

, giovane promessa biancorossa, nei 100 metri Andrea Dallavalle, che cercherà di ottenere la qualificazione olimpica

Questi eventi promettono di offrire nuove emozioni e successi per gli atleti italiani. Restiamo in attesa di seguire le loro imprese sportive.