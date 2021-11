U16, la CRAI VAP/UYBA inizia con il piede giusto: Wimore schiantata 3-0

Inizia con il piede giusto il percorso della CRAI VAP/UYBA nel campionato di under 16 regionale; le ragazze di coach Mineo ottengono infatti una splendida vittoria a Parma in casa della Wimore Energy Volley.

Primo parziale tutt’altro che semplice per le giovani atlete della VAP le quali, a causa di qualche errore di troppo, permettono alle padrone di casa di restare in partita per buona parte del set; ma grazie a un finale in crescendo le piacentine su portano sull’1-0.

Nel secondo parziale la VAP aggredisce da subito le avversarie: il servizio e l’attacco diventano molto più incisivi, gli errori diminuiscono è il set si chiude sul punteggio di 25-15 in favore delle ospiti.

Nel terzo set la qualità del gioco delle piacentine resta alto sia in fase difensiva sia in fase offensiva e così la CRAI VAP/UYBA centra la vittoria all’esordio in campionato.

WIMORE ENERGY VOLLEY PARMA – CRAI VAP/UYBA 0-3 (17-25; 15-25; 20-25)

WIMORE ENERGY PARMA: Bacchetta, Casoli, Cervi, Domingo, Mora, Pelegatti, Principato, Ragazzini (C), Rossi, Turcanu, Melassi (L).

Allenatori: Bovio – Bagnato

CRAI VAP/UYBA: Carini, Ferrari, Iacona, Magnabosco, Mozzi, Polenghi, Ruggeri, Soragna, Zlatanov (C), Zucchi, Gazzola (L1), Gionelli (L2).

Allenatori: Mineo – Chiodaroli