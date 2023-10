Ubriaco aggredisce il vigilante di un supermercato, fermato due volte in un giorno

Ha infastidito i clienti di due supermercati dopo aver alzato troppo il gomito. Un ubriaco molesto è stato sanzionato dai carabinieri due volte nello stesso giorno. I due interventi sono stati eseguiti ieri 12 ottobre intorno alle 11 e 30 in via Conciliazione e alle 18 e 30 in via Farnesiana nel parcheggio e vicino all’ingresso di due supermercati cittadini dove era stato segnalato un uomo su di giri.

Protagonista, un disoccupato nordafricano di 36 anni, senza fissa dimora, per nulla collaborativo sia coi militari che con il personale del 118 che è arrivato sul posto a prestare le cure del caso. In via Conciliazione, poi, ha spintonato e fatto ruzzolare a terra l’addetto alla vigilanza, che lo aveva fermato proprio mentre in quelle condizioni voleva entrare nel supermercato.

Dopo essere stato calmato dai militari dell’equipaggio del Radiomobile di Piacenza, è stato portato in caserma. All’uomo gli sono state contestate due violazioni per ubriachezza.