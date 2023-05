Ufficiale! Il Piacenza chiude il rapporto con Matteassi e Abbate

Con una nota stampa il Piacenza Calcio ufficializza la decisione di non rinnovare l’accordo con il direttore sportivo Luca Matteassi (riportato in via Gorra a ottobre) e con il tecnico Matteo Abbate che ha condotto la squadra negli ultimi due mesi dopo gli esoneri di Scalise prima e Scazzola poi.

Il comunicato de club

Il Piacenza Calcio informa che il contratto del direttore sportivo Luca Matteassi, in scadenza il prossimo 30 giugno, non sarà rinnovato. La Società desidera ringraziare Luca per l’impegno e la professionalità profusi in questi mesi.

Il club biancorosso comunica inoltre la fine del rapporto di lavoro con l’allenatore Matteo Abbate, al quale va il ringraziamento della Società per il lavoro svolto e per l’attaccamento alla maglia dimostrat