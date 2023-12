“Un mare senza plastica”, in scena il 17 dicembre al Teatro Manicomics

Domenica 17 dicembre ore 16:30 al Teatro Manicomics è in programma “Un mare senza plastica” presso il Teatro Manicomics via Scalabrini 19. Spettacolo a cura di Iren, Fondazione AMGA, in collaborazione con Teatro dell’Ortica, con Giancarlo Mariottini, Ilaria Piaggesi, Riccardo Selvaggi, drammaturgia Daniela Bergamotti, regia Giancarlo Mariottini, scenografia Davide Aloi e Matilde Mele, costumi Matilde Mele, suoni e luci Stefano Gualtieri.

Un mare senza plastica

Il mondo è invaso dalle plastiche, terre e mari sono in balia di sinistri eserciti: l’armata delle bottiglie, i plotoni dei barattoli, i drappelli dei sacchetti, le falangi delle vaschette. Colline un tempo verdissime si sono trasformate in desolate discariche e isole sinistre si materializzano tra le onde degli oceani. Una colonia di minuscoli ma minacciosi esseri, le microplastiche, si prepara all’ultima battaglia per soggiogare e trasformare ogni forma di vita sul pianeta. Anna, una bambina coraggiosa, accompagnata da un simpatico mentore, il mago Eco, intraprende un viaggio avventuroso, alla ricerca del bioelisir, con il quale sarà possibile riempire la fiaschetta magica, sventare l’incombente minaccia e guarire Lena, una balena che ha fatto indigestione di plastica. Il percorso è costellato da incontri con strani personaggi: Celluloide, che racconta la nascita della plastica ed evidenzia il problema degli imballaggi; Nylon, che spiega l’origine dell’obsolescenza programmata e del PET; Moplen, che rivive l’entusiasmo del boom economico degli anni ‘60 e narra la nascita dell’usa e getta; il Grande Polimero, il Generale che sogna la conquista dell’Universo. Riusciranno Anna ed Eco a sventare il suo temibile piano?

Rido, Sogno e Volo

La Rassegna invernale quest’anno più che mai si dedica al teatro comico, al clown ed alla musica, dividendosi equamente tra teatro serale, il venerdì e teatro per famiglie, la domenica pomeriggio. Come è tradizione e arte dei Manicomics, la comicità e l’acrobazia si intrecciano ed incontrano con i temi di interesse socio-culturale e, quest’anno, anche politico: la questione femminile, la lotta alla mafia, gli anni di piombo, i giochi di potere che dimentica sempre gli ultimi; questi i temi che il giullare della nostra contemporaneità porta sulla scena del Teatro di Manicomics, prendendo diverse forme, tra le più eclettiche, eccentriche, persino scandalose. Il «dare scandalo» è una proposta, uno stile di vita, una promessa di cambiamento. Il clown che cerchiamo oggi è fatto così, colui che destabilizza, andando al cuore del problema, con ironia, sguardo lucido e mente a colori.

INFORMAZIONI

INFOLINE: +39 3331741885 – ufficiostampa@manicomics.it

Facebook: @manicomics.teatro

Instagram: manicomics_teatro

www.manicomics.it/welcome