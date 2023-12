Serie B – La Canottieri Ongina crolla contro la Villa d’Oro (0-3)

Si ferma a tre la striscia di vittorie consecutive della Canottieri Ongina nel campionato di serie B maschile (girone D). Nella decima giornata d’andata, i gialloneri di Gabriele Bruni sono stati sconfitti a domicilio della National Transport Villa d’Oro Modena, che ha espugnato nettamente in tre set il rettangolo di gioco piacentino di Monticelli.

Nella sfida tra terza e quinta forza del girone alla vigilia, la Canottieri Ongina non è riuscita a confermare l’ottimo momento e a mettere in campo appieno il proprio potenziale. In particolare, la formazione piacentina è apparsa dalle polveri bagnate, con un sabato-no in attacco testimoniato dal 26% di positività nel fondamentale. Il terzo tocco, invece, ha scavato il solco a favore dei modenesi (53%), trascinati dai 21 punti dell’opposto Andreoli.

CANOTTIERI ONGINA-VILLA D’ORO MODENA 0-3

(15-25, 14-25, 19-25)

CANOTTIERI ONGINA: Ramberti, Maretti 8, Bertuzzi 3, Malvestiti 5, Miglietta 8, De Biasi B. 2, Rosati (L), Ousse, De Biasi M., Di Tullio. N.e.: Vega, Tagliaferri, Palazzoli, Sala (L). All.: Bruni

NATIONAL TRANSPORTS VILLA D’ORO MODENA: Bellei 6, Maggi 3, Andreoli 21, Mocelli 12, Ferrari 5, Ghelfi 3, Plessi (L). N.e.: Martinelli, Dombrovski, Rossi, Vanelli, Benincasa, Zampaligre, Lionelli (L). All.: Barozzi