Un sasso sfonda il finestrino mentre viaggia in auto, paura per una donna e indagini in corso

Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 21 dicembre. I fatti sono accaduti in via Marinai d’Italia. Una donna stava viaggiando al volante della sua auto quando un grosso sasso ha sfondato il finestrino.

La donna è riuscita a mantenere il controllo del mezzo e fortunatamente non ha riportato lesioni. Spaventata e sotto shock, la conducente ha chiamato i carabinieri che sono giunti sul posto.

I militari hanno sequestrato il sasso e ora hanno avviato le indagini per cercare di capire cosa sia accaduto. Non è da escludere che a lanciare il sasso sia stato qualcuno che intenzionalmente ha preso di mira la vettura.

