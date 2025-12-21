Serie B – Assigeco stellare: la ribalta nel finale e con un grande cuore espugna Vicenza

È dal finale dolcissimo l’epilogo della diciottesima giornata di campionato per l’UCC Assigeco Piacenza. Sul parquet di Vicenza, sempre privi di Massimiliano Ferraro, i Lupi giocano un primo tempo sontuoso, toccando in più occasioni la doppia cifra di vantaggio, ma subiscono sul finale di secondo quarto il rientro dei padroni di casa, che prendono il largo nel terzo periodo sfruttando un blackout offensivo biancorossoblu.

I ragazzi di coach Lottici sono bravi a rientrare, ma nell’ultimo spicchio di gara i veneti sembrano avere in pugno la gara, con il canestro del +9 di Gasparin a poco meno di cinque minuti dalla fine. Trascinata da Calbini, miglior realizzatore della partita con 24 punti realizzati, e grazie a due canestri pesantissimi da oltre l’arco di Mazzucchelli e Valesin, l’Assigeco trova il sorpasso nell’ultimo minuto e mezzo, e negli istanti finali non trema ancora con Mazzucchelli a cronometro fermo. Una sontuosa vittoria di squadra, la seconda consecutiva, che consente ai Lupi di diventare la prima squadra in questa stagione a espugnare un campo finora imbattuto, festeggiando al meglio il Natale in attesa della prossima sfida, domenica prossima tra le mura di casa contro Casale Monferrato.

Le parole del coach

“Sono felicissimo. Sapevamo fosse una partita molto difficile, Vicenza gioca una buonissima pallacanestro e finora non aveva ancora mai perso in casa, siamo stati bravi a sfruttare le loro minori rotazioni. Nella prima metà di gara abbiamo espresso una buonissima pallacanestro, siamo calati nel terzo quarto ma non abbiamo mai mollato e siamo rimasti in partita, trovando una vittoria che dà continuità al successo di mercoledì.

Sono sempre stato molto umile e voglio continuare a esserlo, però mi prendo il merito di aver vinto questa partita con il cuore, e di aver trasmesso questo cuore alla mia squadra, l’arma determinante questa sera”.

S4 Energia Vicenza – UCC Assigeco Piacenza 80-85

(19-22; 22-24; 26-19; 13-20)

S4 Energia Vicenza: Riccardo Pisano 10 (5/6 da due), Giovanni Gasparin 17 (5/9, 1/3), Mattia Da Campo 19 (5/6, 3/4), Jacopo Preti 12 (3/5, 2/5), Lorenzo Vanin 13 (5/8 da due); Matteo Beretta 2 (1/1, 0/5), Isacco Marchet 0 (0/2, 0/2), Nicholas Carr 7 (2/3, 1/1). Ne: Tommaso Marangoni, Jacopo Trova, Giulio Pendin, Marco Turra.

Allenatore: Gabriele Ghirelli (assistenti: Matteo Bettella, Hattab Dridi).

UCC Assigeco Piacenza: Leonardo Valesin 10 (2/6 da tre punti), Lorenzo Calbini 24 (4/8, 4/8), Dalton Pepper 15 (3/6, 3/7), Giovanni Poggi 9 (3/9, 0/1), Simon Anaekwe 7 (3/5 da due); Andrea Mazzucchelli 16 (3/3, 2/5), Martino Criconia 4 (1/5 da tre), Kuot Yak Deng Kuot 0. Ne: Gianmarco Fiorillo, Joaquin Sarmiento, Pietro Reginelli, Dario Spagnolo.

Allenatore: Simone Lottici (assistenti: Roberto Villani, Luca Ogliari).

