Nonostante il divieto di avvicinamento irrompe in casa ubriaco e minaccia compagna e figli, bloccato dai carabinieri e arrestato

È stato arrestato nel pomeriggio di sabato, 22 dicembre, a Pontenure, un uomo di origine tunisina, per aver violato le misure cautelari imposte nel luglio del 2025 dal GIP del Tribunale di Piacenza.

L’uomo di 41 anni, già sottoposto a un divieto di avvicinamento alla propria compagna e ai figli minorenni, è stato sorpreso dai carabinieri della Stazione di San Giorgio Piacentino mentre era in casa della famiglia intorno alle 15:30, in evidente stato di ebbrezza.

Secondo quanto emerso, l’uomo sarebbe entrato in casa ubriaco e avrebbe iniziato ad aggredire verbalmente e a minacciare la compagna, cercando anche di intimorire i tre figli della coppia di cinque, quattro ed un anno, presenti nell’abitazione.

Il 41enne, nonostante fosse sottoposto alle misure cautelari in vigore, che prevedevano oltre allontanamento dalla casa familiare, anche il divieto di avvicinamento e comunicazione con la compagna e con i figli minori, ha ignorato tutti i divieti, creando un ambiente di alta tensione e pericolo per i presenti.

L’intervento tempestivo della pattuglia dei carabinieri di San Giorgio Piacentino, allertata dalla donna, ha impedito il verificarsi di ulteriori atti di “violenza”. I militari, giunti rapidamente sul posto, hanno arrestato l’uomo e lo hanno condotto in caserma, dove dopo gli adempimenti di rito è stato trattenuto nelle camere di sicurezza a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy