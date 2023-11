Inciampa e batte la testa mentre cammina lungo via Veneto, grave un uomo di 79 anni

Un infortunio apparentemente banale ma che ha avuto conseguenze gravi. I fatti sono accaduti questo pomeriggio in via Veneto. Un uomo di 79 stava passeggiando accompagnando a mano la sua bicicletta. Per motivi da chiarire, però, l’uomo è inciampato ed è caduto.

Il fatto di essere vincolato alla bicicletta, forse, ha giocato a suo sfavore, forse impedendogli di proteggersi in tempo con le mani. Resta il fatto che il 79enne, nell’impatto contro il marciapiede, ha battuto violentemente la testa.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con ambulanza e automedica. I sanitari hanno condotto il ferito al pronto soccorso con un grave trauma cranico.