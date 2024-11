Una fiaccolata per Aurora, contro i femminicidi. La madre Morena: “La città ci ha abbandonato, sono delusa” – AUDIO, FOTO

“La città ci ha abbandonato”. E’ il grido di dolore di Morena, la mamma di Aurora Tila, la ragazzina di 13 anni uccisa dall’ex fidanzatino di 15 anni. Questa sera in piazza Duomo i familiari e gli amici hanno organizzato una fiaccolata coordinata dal collettivo femminista Resisto. Aurora, domani, avrebbe compiuto 14 anni: “C’erano tanti progetti, tante cose, spero che la giustizia faccia il suo corso”, ha detto la madre.

Una piazza Duomo troppo vuota, secondo Morena: “La città ci ha abbandonato, la città non c’è, questa piazza doveva essere gremita di gente se la città era unita, questa città non è unita. La mia figlia è stata uccisa dal mattino dalle 8,15 alle 8,30 in via Fulgosio e nessuno c’era, nessuno ha visto, nessuno ha sentito? Nessuno ha parlato, questa è una città omertosa, lo è sempre stata e lo sarà sempre. I cittadini di questa città non mi hanno fatto onore. Molti ci sono stati, ma molti hanno omesso tante cose”.

Si poteva fare di più?

“Sicuramente sì. Credo che le vittime diventino vittime nel momento in cui tutto attorno lo permette, non solo il familiare. Perché io per prima mi do mille colpe ma sono una mamma, non sono un professionista e non sono un vicino di casa che potrebbe notare e parlare”.

Lei si sente, si è sentita sola, abbandonata, dalle istituzioni?

“Dalle istituzioni sì, e dai cittadini uguale. Tutta Piacenza stasera doveva essere in piazza a ricordarla. Dov’è Piacenza, dov’è l’unione in questa città. Io sono delusa dalla città intera”.

La sorella Victoria, invece, si dice stanca dell’atteggiamento del 15enne, il quale continua a professare la propria innocenza, sostenendo che Aurora si sia tolta la vita.

“Lo rimarco perché è come ucciderla la seconda volta. Io chiedo a lui di dire la verità, di non continuare con il suo alibi che si sia suicidata, con tutte le cose che sono contro di lui effettive: è deplorevole questa cosa che lui continui a mantenere questa idea”.