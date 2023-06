Una grande festa per i 106 anni di nonna Anselmina alla Casa San Giuseppe -AUDIO

Una grande Festa per Anselmina per i suoi 106 anni alla Casa San Giuseppe

La signora Anselmina che ha festeggiato oggi un ambito traguardo 106 anni. Alla CRA Casa San Giuseppe non le hanno fatto mancare l’affetto dei suoi cari, ma soprattutto tanto amore presente il personale gli amici del quartiere e gli alunni della scuola primaria Renzo Pezzani il fast food e una torta.

Una grande festa la storia di Anselmina

Come raccontano dalla struttura “Anselmina è nata a Castelnuovo Fogliani, nel comune di Alseno, in provincia di Piacenza il 6 giugno del 1917 e proviene da una famiglia numerosa e di umili origini, composta da altri 6 fratelli – Renzo, Renato, Ermes, Corinna, Fernanda, Angela – purtroppo non più presenti.

“Ad Alseno frequenta la scuola elementare fino alla quinta, poi la famiglia si trasferisce a Lusurasco dove rimane fino a quando si sposa con Eugenio: una volta uniti in matrimonio si trasferiscono a Piacenza dopo la guerra, dove Eugenio continua la sua carriera militare presso l’arsenale della città, forte della sua esperienza in guerra – dove era stato arruolato in direzione artiglieria -. La coppia ha una figlia, Mariuccia. Anselmina però purtroppo rimane vedova a 46 anni: la sua vita è caratterizzata da sacrifici, ma quello del suo matrimonio rimane il ricordo più bello. Si commuove prendendo dalla sua borsa la foto dell’amato marito e pensa ai tanti bei momenti vissuti insieme. Anselmina oggi ha due nipoti e un pronipote, Michele, che ama tanto. È davvero orgogliosa della sua famiglia.

“Noi la conosciamo dal 2018 ed è diventata subito la nostra “mascotte”: perché Anselmina è una donna meravigliosa, allegra e ben disposta con tutti, sorride sempre ed è molto partecipe della vita della nostra CRA Casa San Giuseppe. Le piace giocare a tombola e spesso vince, fino a qualche tempo fa si divertiva anche a cimentarsi in attività pittoriche. Ma, quello che più le piace sono le feste: e chissà se le piacerà pure quella che le stiamo organizzando!”

La festa

“106 anni sono un traguardo importante – ha ancora detto Claudio Boriotti direttore della struttura – credo sia tra le persone più anziane della provincia se non la più anziana. Per lei abbiamo organizzato una festa come si deve con i familiari, ci sono gli alunni della scuola primaria Renzo Pezzani che le hanno preparato dei piccoli pensieri e hanno preparato anche uno spettacolo, non mancherà lo street food della Bisia, il karaoke e balleremo fino al tardo pomeriggio”.

Buon Compleanno Nonna Anselmina!!!