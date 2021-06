US Fiorenzuola, sfida al Ghiviborgo in un “Comunale” a porte aperte

L’US Fiorenzuola di Mister Luca Tabbiani attende la gara di domenica 6 giugno 2021 alle ore 16.00 per affrontare il Ghiviborgo nella 31° Giornata Campionato Serie D Girone D.

A 360 minuti dal termine di un campionato esaltante, i rossoneri si trovano a quota 63 punti in classifica, a -1 dalla capolista Aglianese e a +2 sulla terza forza del campionato, il Lentigione, a quota 61 punti. Per una sfida in una giornata chiave nel campionato di capitan Guglieri e compagni, a seguito delle recenti disposizioni in materia di Covid-19 il Velodromo Pavesi riaprirà, sebbene con una importante riduzione, al pubblico. E’ salita da subito la febbre in Val d’Arda, per sostenere una squadra cui tante persone si sono legate in un’annata così importante, con diverse prenotazioni già nelle prime ore di prevendita.

Una giornata importante a cui il Fiorenzuola vuole arrivare sorpassando ogni tipo di fatica fisica, essendo alla sua terza gara in 7 giorni. La squadra del Presidente Pinalli nel turno infrasettimanale ha visto un pirotecnico pareggio per 4-4 contro la Correggese, in una sfida dove i rossoneri si sono ritrovati in vantaggio per 2-4 al 75′ prima di subire la beffa della rimonta finale.

E’ stato un amaro boccone da digerire per la squadra di Tabbiani, che ha visto sfumare una concreta possibilità di arrivare alle ultime 4 giornate di campionato in testa alla classifica in un quarto d’ora. Le 4 reti di Nicolò Bruschi hanno portato il bomber rossonero a toccare l’importante cifra di 26 goal realizzati in campionato, ma non sono bastate per la vittoria.

Per la sfida contro il Ghiviborgo, Mister Tabbiani non potrà contare sugli infortunati Zaccariello, Tognoni, Crotti ed Hathaway. Infortuni importanti, cui tuttavia nessuno dello staff tecnico rossonero vuole interpellarsi.

L’avversario: il Ghiviborgo

Dal canto proprio, il Ghivizzano Borgoamozzano arriva riposato a Fiorenzuola, forte di un riposo che dura dal 23 maggio 2021, giorno dell’ultima partita disputata tra le mura amiche contro la Sammaurese (1-1). La squadra di Venturi è una delle più in forma del campionato, con 3 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 6 giornate disputate.

Con 34 punti totalizzati in totale in 30 gare disputate, il Ghiviborgo arriva al Velodromo Pavesi al 14° posto in graduatoria, a +6 dalla zona retrocessione.

I due migliori marcatori della squadra ospite sono Felleca (11 reti) e Cargiolli (7 reti), giocatori di assoluto valore che hanno contribuito all’esatta metà delle reti complessive del Ghivizzano.

Le dichiarazioni di mister Tabbiani

Credo che quello che abbiamo sbagliato a Correggio sia stata la gestione dei minuti finale, aldilà delle reti subite, e fisicamente non abbiamo fatto la miglior partita della stagione. Ho poco da dire ai ragazzi per tutto ciò che hanno fatto e stanno facendo in questa stagione, ma se possibile è il momento di tirare fuori tutto ciò che abbiamo e anche tutto ciò che pensiamo di non poter avere, ma abbiamo. Ora mancano ancora 4 partite e siamo assolutamente in corsa per un sogno grande a cui tutti abbiamo lavorato duramente fin dallo scorso agosto e in una stagione così difficile; saremo di fronte al nostro pubblico e credo sarà bellissimo. Vogliamo mettere in campo tutte le nostre energie in una sfida contro una buona squadra come il Ghivizzano; sappiamo di avere delle motivazioni grandissime.

Oltre alla vendita dei biglietti, operabile in questi giorni/orari (venerdi dalle 15.00 alle 18.30 – sabato dalle 10.30 alle 12.00), verrà garantita la trasmissione in Diretta sul Canale Youtube del Fiorenzuola con telecronaca e commento.