Val Tidone Festival, il 25 Renato Borghetti Quartet, il 28 luglio Alessandro Preziosi e il 29 Zanchini e Mirabassi

Il filone dei compleanni al Val Tidone Festival 2023 prosegue martedì 25 luglio a Seminò, con il sessantesimo di Renato Borghetti, star internazionale della fisarmonica diatonica che torna in tour in Europa dopo anni.

28 luglio, al Val Tidone Festival Alessandro Preziosi

Venerdì 28 luglio a San Nicolò la manifestazione festeggia anche il centesimo anniversario della nascita di Franco Zeffirelli: lo spettacolo “Franco Zeffirelli, 100 anni di genio ribelle” è un viaggio nella vita del Maestro, interpretato da Alessandro Preziosi che farà proprie le parole di Zeffirelli, tratte dalla sua autobiografia.

La parte musicale, affidata al violoncello di Francesco Mariozzi e a Filippo Arlia al pianoforte, è basata su composizioni originali per lo spettacolo di Livio Bollani, che si è occupato anche della selezione dei testi, Alfredo Cornacchia, Francesco Fortunato, e su brani che Alessio Vlad scrisse per i film di Zeffirelli.

Il duo composto da Simone Zanchini e Gabriele Mirabassi venne tenuto a battesimo dal Val Tidone Festival nel 2018. Da quel primo concerto ne sarebbero seguiti tanti altri, con un progetto di straordinario successo suggellato dalla realizzazione del disco “Il gatto e la volpe”.

Sabato 29 luglio a Corano

La trasversalità musicale che contraddistingue Zanchini e Mirabassi, che per il 25mo del Val Tidone Festival torneranno in quartetto sabato 29 luglio a Corano, permette loro di esprimersi con facilità

da sempre sia nel mondo del jazz, sia in quello della musica classica. In questo duo – fisarmonica e clarinetto – la goliardia dei ritmi del Sud America e la profondità pulsante del vecchio swing si mescolano alle sonorità di un jazz odierno e moderno, espresso nello stile compositivo di entrambi.

Gli spettacoli iniziano alle ore 21.15. Il calendario degli eventi in programma sul sito ufficiale.