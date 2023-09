Infrangibile nuova viabilità,Sara Soresi di FdL possibile soluzione nell’interlocuzione con le dirigenze scolastiche -AUDIO

Infrangibile nuova viabilità confronto aperto tra cittadini ma anche tra forze politiche su quelle che possono essere le soluzioni proposte per fluidificare il traffico della zona. La proposta riguarda in modo particolare via Stradella in prossimità degli istituti scolastici. Sull’argomento è intervenuto anche il consigliere comunale di Fdl Sara Soresi.

Infrangibile nuova viabilità scelte necessarie

“Nella giornata di ieri – racconta il consigliere id Fdl Sara Soresi – ho espresso con l’assessore Bongiorni qualche dubbio in merito al senso unico di via Stradella. Concordando perfettamente sulla necessità di un senso unico per le vie Serravalle e Monte Penice, la scelta analoga per via Stradella farebbe riversare tutto il traffico all’inteno del quartiere”.

“In modo specifico la concentrazione sarebbe su tre vie, Broni, Raffalda e Montebello, strade in cui sono presenti giardini pubblici nello specifico su via Broni e via Raffalda e su via Montebello sarà presto aperto un supermercato con la prospettiva di un traffico ancora più intenso”.

Infrangibile nuova viabilità Via Stradella

“Sulla via Stradella il problema naturalmente esiste – Spiega Soresi – un possibile tentativo, posto che il problema è rappresentato dalle scuole, potrebbe essere l’interlocuzione con la dirigenza scolastica. Essendo presenti due scuole e un asilo si potrebbero scaglionare gli ingressi dei bambini. Per fare un esempio pratico la scuola De Gasperi è una delle scuole di Piacenza che entra alle 8, ideale potrebbe essere spostare l’entrata di 15 minuti. Questo gioverebbe all’allentamento della morsa del traffico mattutino e pomeridiano sulla via“.

Senso unico che non cambia la sicurezza dei pedoni

“La sicurezza dei pedoni – ribadisce Sara Soresi – non ne beneficerà un granchè anche perchè il traffico avrebbe un volume elevato in questo caso in un solo senso di marcia. Traffico che continuerà a convergere anche dalla parallela via Broni“.

Infrangibile tra problemi di sicurezza e rumori notturni

“Il problema dei rumore è un problema annoso e riguarda la zona di via Alessandria e dintorni, oramai è cosa nota, la situazion e riguarda la Cooperativa Infrnagibile – indica Soresi – i residenti della via segnalano molto spesso problemi legati al volume della musica o degli schiamazzi a tarda notte che creano non pochi disagii. C’è anche chi sta tentando di vendere casa per potersi allontanare, ma dato lo stato delle cose non riesce, molte sono le difficoltà anche per coloro che vorrebbero affittare immobili in quella strada“.

“Il comune dovrebbe interloquire con la gestione del locale e soprattutto aumentare i controlli perchè il fenomeno venga circoscritto”.