Ventilazione meccanica non invasiva, lezione magistrale del professor Stefano Nava

Sul tema della ventilazione meccanica non invasiva (NIV) Piacenza ha una lunga esperienza in termini di presidi e device. Un background di conoscenza sul campo scaturito, nel corso della pandemia, nell’elaborazione di direttive di lavoro e applicazioni importanti. Da questo è nato uno studio a più mani pubblicato da una delle più importanti riviste europee di Pneumologia in cui si dimostra la possibilità di curare i pazienti con problematiche polmonari anche al di fuori della rianimazione.

Un argomento che i professionisti piacentini conoscono bene. Quello dei supporti non invasivi nella pratica clinica, su cui si aggiornano periodicamente. Sarà il fulcro della lezione magistrale di aggiornamento e approfondimento tenuta da Stefano Nava, professore ordinario in Malattie dell’apparato respiratorio dell’Università Alma Mater Studiorum Bologna e direttore di Pneumologia e terapia intensiva respiratoria all’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico dell’Ospedale di Sant’Orsola di Bologna.

Uno dei più autorevoli esperti mondiali

“Un appuntamento importante con uno dei più autorevoli esperti mondiali sull’argomento che siamo onorati di ospitare”. Lo sottolinea Cosimo Franco, direttore di Pneumologia dell’ospedale di Piacenza che modererà il pomeriggio di formazione.

“Il professor Nava fornirà ai presenti lo stato dell’arte sull’argomento in termini di strumenti con un focus particolare sui migliori da utilizzare a seconda della tipologia di paziente, di setting in medicina, pnemologia e rianimazione e di competenze. Sarà l’occasione per i nostri professionisti che si occupano di trattamenti su pazienti con problemi respiratori anche cronici di conoscere cosa c’è di nuovo nel panorama nazionale e aggiornarsi su strumenti e tecniche”.

Il corso

L’appuntamento si svolgerà martedì 9 maggio al campus Crédit Agricole Cariparma in via San Bartolomeo, 40 a Piacenza. La lezione magistrale affronterà tematiche tecnico-professionali di conoscenze e competenze specifici di ciascuna professione, specializzazione e attività ultraspecialistica, comprese le malattie rare e la medicina di genere.

Il corso garantisce crediti ECM per medici e infermieri (50 posti). Chi fosse interessato a partecipare può prendere contatto con la segreteria organizzativa affidata al servizio Formazione dell’Ausl di Piacenza al contatto telefonico 0523.302348 o inviando una email a p.marcucci@ausl.pc.it L’iscrizione per il personale Ausl possibile tramite il portale interno nella sezione Formazione – corsi prenotabili.