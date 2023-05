I salumi DOP piacentini protagonisti ad Agnano col ministro Lollobrigida

Il Gran Premio Lotteria di Agnano è una delle corse più importanti del calendario ippico internazionale, che si tiene dal 1947 presso l’impianto partenopeo. L’edizione di quest’anno è la 74^ edizione e segna la 4^ tappa del selettivo UET Elite Circuit 2023 del trotto Europeo. Ebbene in questo tempio dell’ippica, su invito del Ministero dell’Agricoltura della sovranità alimentare e foreste il Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini ha avuto l’opportunità di far degustare le proprie eccellenze che ha in tutela: la Coppa Piacentina, il Salame Piacentino, la Pancetta Piacentina. Insomma, la bandiera agroalimentare della piacentinità in terra partenopea dove un ricco programma ha caratterizzato questa importante giornata del trotto internazionale.

In questa giornata di sport e spettacolo tanti hanno potuto degustare, forse per la prima volta, le eccellenze della salumeria piacentina, tra questi il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida che ha visitato lo stand del Consorzio dove ad attenderlo il Direttore del Consorzio Roberto Belli e la segretaria Lorella Ferrari. Ad accompagnare il Ministro il Sottosegretario del MASAF Patrizio Giacomo La Pietra con il Capo Dipartimento Stefano Scalera oltre al Direttore Generale dell’Istituto zooprofilattico dell’Umbria e Marche Vincenzo Caputo. Con loro Belli ha potuto illustrare l’attività che sta svolgendo il Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini comprese le importanti tematiche che devono essere risolte come l’adeguamento dei disciplinari di produzione, la PSA, e l’avvio dell’importante progetto del Distretto del Cibo dei Salumi DOP Piacentini.

Trionfatore, per il secondo anno consecutivo, del G.P. di Agnano è stato Vernissage Grif, figlio del mitico “Varenne” che ha vinto il Gran Premio di Agnano per tre anni consecutivi 2000, 2001, 2002.

Colore e folklore per il pubblico in tribuna con la presenza delle ragazze “Team Cheer Dance” che hanno sventolato le bandiere dei paesi dei cavalli in gara ed il gruppo “Sbandieratori e Musici Città Regia” con 25 elementi tra sbandieratori, tamburini, chiarinisti e portagonfalone in costumi di foggia seicentesca. Il Motor Club Casco Azzurro ha portato nell’ippodromo una decina di auto storiche, gioielli dell’automobilismo che hanno accompagnato i drivers del Lotteria sul palco del gran premio per il saluto del pubblico in tribuna. Tra i pezzi più pregiati spicca la presenza di Ferrari, Lamborghini, Jaguar e Maserati.

Particolarmente scenica la sfilata dei nove trottatori finalisti, sulle note musicali della prestigiosa Fanfara dei Carabinieri a Cavallo diretta dal comandante Fabio Tassinari.