Verso Sitav Rugby Lyons – CUS Milano: “L’importante è vincere”

Domenica i Lyons sfideranno il CUS Milano nella 15° giornata di Serie A. In un vero e proprio “testacoda” allo stadio “Walter Beltrametti” di Piacenza.

La capolista indiscussa Sitav Rugby Lyons ospiterà il CUS Milano, fanalino di coda alla ricerca disperata di punti salvezza.

Verso Sitav Rugby Lyons – CUS Milano. La formazione milanese:

Il CUS Milano è reduce da una rovinosa sconfitta interna contro l’Accademia “Ivan Francescato”. Gli azzurrini capaci di segnare addirittura 75 punti, sono costati l’ultimo posto al CUS Milano, complice la vittoria del Rugby VII nel derby con il CUS Torino, che ha così scavalcato i rivali nella corsa salvezza in cui ormai rientrano solo queste due squadre, rispettivamente con 16 e 19 punti in classifica. Il Biella terzultimo può dirsi relativamente tranquillo visti i 10 punti di vantaggio sul Rugby VII.

Prima dell’ultima debacle in realtà il CUS Milano aveva affrontato un buon momento di forma. Conquistando vittorie importanti sulle due squadre torinesi e belle prove contro Biella e ASR Milano, che avevano raddrizzato un inizio di stagione difficile.

Verso Sitav Rugby Lyons – CUS Milano. La formazione bianconera:

Anche i Lyons non vivono un momento facile. Le ultime due trasferte hanno portato le uniche due sconfitte del campionato, contro CUS Torino e Pro Recco, che hanno minato un po’ di certezze della formazione bianconera. In particolare la partita in Liguria è stata la prima in cui i Lyons non hanno conquistato punti in classifica. I bianconeri hanno marcato solo una meta senza mai dare l’impressione di poter recuperare lo svantaggio accumulato nel primo tempo. La situazione di classifica è comunque sotto controllo. 15 punti di vantaggio sulla seconda, l’Accademia Nazionale, che ha sfruttato i passi falsi di CUS Torino e ASR Milano per scavalcarle in classifica nell’ultima giornata. Con questa situazione di classifica i Lyons hanno sulla racchetta il primo match point per assicurarsi il primo posto matematico nel girone. Viste le sole tre giornate al termine della regular season da disputare dopo il match di domenica. La partita di andata tra Sitav Rugby Lyons e CUS Milano sancì il dominio bianconero sul girone 1 con una rotonda vittoria per 54-14. Coincise con il momento di maggiore forma della formazione piacentina.

Coach Emanuele Solari, fiducioso nei suoi giocatori, commenta:

“I problemi delle ultime partite a mio modo di vedere sono stati motivazionali. Nella nostra testa sapevamo di poterci concedere un calo, anche se non scusato ma sicuramente comprensibile. Vedendo il calendario, dopo due trasferte difficili ora ci offre partite sulla carta più facili.”

Solari commenta i problemi di formazione:

“Nell’ultima partita si è infortunato Giovanni Via che ha avuto una ricaduta di un infortunio precedente. Sarà out anche Conti, accorciando la coperta nei trequarti siamo. Rientrerà dopo tanto tempo Rollero in prima linea, che è sicuramente un valore aggiunto e ci permetterà di essere al completo lì davanti. Non abbiamo cambiato molto sul piano del lavoro negli allenamenti, fino ad ora abbiamo impostato degli obiettivi importanti, ma l’importante è fare passi piccoli e progressivi. Per questa domenica è importante vincere, tutto quello che verrà in più sarà ottimo, ma non dobbiamo perdere il focus. Mi aspetto una partita convincente e determinata, in questi casi gli aspetti tecnici vengono in secondo piano.”

Paolo Bedini

Uno dei giovani prodotti del vivaio Lyons che più si è messo in mostra in questo campionato è Paolo Bedini, terza linea di soli 19 anni al primo anno tra i seniores che si è ritagliato un ruolo importante in una squadra di vertice come i Lyons, dimostrandosi pronto per fare la differenza da subito.

“Sono molto soddisfatto di questa mia prima stagione in Serie A, inizialmente non pensavo di potermi ritagliare tutto questo spazio e devo ringraziare molto gli allenatori per aver creduto in me e avermi fatto crescere per diventare un giocatore migliore. È una grande opportunità e cercherò sempre di sfruttarla fino in fondo, dando il meglio di me per migliorarmi costantemente.”

Riguardo alla partita di domenica garantisce:

“In settimana abbiamo lavorato bene e c’è tanta voglia di tornare alla vittoria, a maggior ragione in casa davanti al nostro pubblico. Darò tutto quello che ho in questa partita e con me tutta la squadra.”

Appuntamento dunque domenica alle 15.30 per la sfida tra Sitav Rugby Lyons e CUS Milano. Un match sulla carta facile per i bianconeri ma di fondamentale importanza per ritrovare confidenza e fiducia nei propri mezzi. Un orecchio sempre rivolto anche agli altri campi.

Lo sport è su Radio Sound

Ogni domenica pomeriggio su Radio Sound torna la trasmissione sportiva “Stadio Sound“, con Andrea Crosali e Andrea Amorini.

Tutto lo sport nazionale e internazionale, serie A, formula uno, moto mondiale e, in primo piano, lo sport piacentino.

Calcio di Serie C con il Piacenza, Serie D con Fiorenzuola e Vigor Carpaneto e aggiornamenti del calcio dilettanti fino alla terza categoria, basket di Serie A2 con Bakery e Assigeco, volley, rugby e tanto altro.

Radio Sound, il Ritmo che Piace, il Ritmo di Piacenza…..il Ritmo dello sport.