Violenta rissa sul Corso Vittorio Emanuele in piena notte, uomo ferito con una bottiglia di vetro

Rissa in piena notte e in pieno centro. I fatti sono accaduti lungo Corso Vittorio Emanuele. Pare che il titolare di un locale e un cliente abbiano iniziato a litigare. La lite si è spostata all’esterno, in strada, dove i toni si sono fatti ancora più accesi.

Al culmine della tensione, pare che il cliente abbia afferrato una bottiglia di vetro per poi scagliarla contro il rivale. La vittima dell’aggressione avrebbe riportato tagli profondi anche se non si troverebbe in pericolo di vita. Al loro arrivo, carabinieri e polizia hanno raccolto le testimonianze e ora gli inquirenti stanno cercando di capire cosa sia accaduto precisamente.