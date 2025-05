Violenza e giovani, Soresi (Fdi) al sindaco: “Dirsi spiazzati non è sufficiente, serve concretezza”. Putzu (Liberali): “Servono azioni più incisive”

“Di fronte al sempre più dilagante e preoccupante fenomeno del disagio giovanile, non è sufficiente dirsi “spiazzati” e “sconcertati” ma occorre concretezza e determinazione”, così Sara Soresi – capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale – dopo le parole del Sindaco nel Consiglio Comunale di ieri, a commento dei reiterati episodi che – soprattutto negli ultimi mesi – hanno avuto come protagonisti giovani e giovanissimi.

“Nel nostro territorio – afferma Soresi – nelle ultime settimane si sono verificati episodi di aggressione, rapine, risse, in cui i protagonisti erano giovanissimi, spesso minori. Episodi che rendono la città meno sicura, soprattutto per i più giovani. Non è allora sufficiente dirsi “preoccupati” o “sconcertati”: occorre prendere in mano la situazione ed agire con determinazione”.

“Nella vicina città di Milano – prosegue la capogruppo – il Comune ha sottoscritto una Convenzione con il Tribunale per i Minorenni allo scopo di avviare lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità all’interno dell’Ente. In particolare, con la Convenzione, si offre ai giovani che hanno commesso reati l’opportunità di prestare attività lavorativa in favore del proprio Comune, come misura alternativa alla detenzione. A Piacenza, non solo questa Convenzione non esiste, ma – quando ho proposto di impiegare i minori che si rendano responsabili di fatti di reato in lavori di pubblica utilità – mi è stato risposto negativamente, giustificandosi dietro alla “necessità di maggiore progettualità”.

“Eppure – incalza l’esponente di Fratelli d’Italia – in un contesto come quello attuale, dove ragazzini di quattordici anni escono con il coltello o alzano le mani all’esterno degli Istituti scolastici, appare evidente come la “progettualità” non sia più sufficiente. E allora, ben vengano, la prevenzione, la progettualità e l’attenzione educativa, ma siano anche attuate politiche di contrasto che prevedano percorsi di responsabilizzazione, anche attraverso lavori utili alla comunità”.

La capogruppo – a mezzo interrogazione – chiede così all’Amministrazione di attivarsi per sottoscrivere una Convenzione con il Tribunale per i minorenni di Bologna avente per oggetto lo svolgimento, da parte dei minori che abbiano commesso reati, di lavori di pubblica utilità all’interno dell’Ente.

“I problemi – conclude Soresi – non si risolvono alzando le mani e dicendo “non so più cosa fare”. Servono scelte, coraggio e concretezza. E questo è ciò che oggi, purtroppo, continua a mancare”.

Filiberto Putzu (Liberali): “Serve un’azione più incisiva”

Impegnare ogni forza a disposizione di propria pertinenza nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica (CPOSP) un’azione maggiormente risoluta ed incisiva. Lo chiede in una mozione Filiberto Putzu, consigliere dei Liberali.

“La sicurezza è una delle più importanti richieste dei cittadini, che hanno il diritto di poter tranquillamente vivere nella propria città. E senza sicurezza non c’è libertà. Questo tema deve essere considerato prioritario nell’ambito di un buon operato politico-amministrativo”.