Aperidop piacentino, dopo il successo dello scorso anno il 12 maggio torna la seconda edizione del corso

Dopo il sold out della prima edizione, a partire dal 12 maggio, torna il corso di formazione per baristi organizzato dal Consorzio Salumi DOP Piacentini in collaborazione con Unione Commercianti di Piacenza, Confesercenti di Piacenza, AIS Piacenza, Consorzio Vini Colli Piacentini, ABI Professional, Piacenza Expo

Aperidop piacentino, nuovi comportamenti alimentari

Nuovi comportamenti alimentari stanno caratterizzando i nostri tempi accentuati dal periodo pandemico. Tra questi comportamenti l’aperitivo, soprattutto per i giovani, è diventato un insostituibile momento di socializzazione. Attraverso l’iniziativa dell’Aperidop Piacentino si vuole ampliare l’attività di formazione professionale svolta dal Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini proponendo l’uso dei salumi DOP piacentini nella preparazione degli aperitivi implementandone la gamma d’uso.

Aperidop piacentino, protagonisti i giovani

In questo contesto, dove soprattutto i giovani sono protagonisti, è necessario cogliere la grande opportunità di incontrarli e proporre loro un aperitivo di valore composto da prodotti dei loro territori, con una storia tutta da raccontare, contraddistinti da tutele comunitarie. L’occasione è importante, per questo si propone di sostituire prodotti indifferenziati che caratterizzano gli aperitivi di ogni luogo (sono sempre gli stessi, noccioline, patatine, ecc..) con i prodotti DOP della salumeria piacentina. Per far questo è necessario avere importanti alleati “I Baristi “idoneamente preparati per proporre qualcosa di innovativo dove la creatività abbia il sopravvento sulla omologazione.

Si intende coinvolgere la categoria dei gestori dei bar attraverso il coinvolgimento delle loro organizzazioni professionali e proporre moduli corsuali tenuti da importanti professionisti del settore per fornire gli strumenti per allestire aperitivi di successo con i salumi DOP piacentini.

Aperidop piacentino, un corso tre moduli

Il corso è articolato in tre moduli da 3 ore ciascuno: il 12, 19 e 26 maggio dalle 15:00 alle 18:00 presso i locali dell’Ente Fiera di Piacenza, in Via Tirotti, 11. Tra i relatori, oltre al presidente del Consorzio Antonio Grossetti e al direttore Roberto Belli, segnaliamo Andrea Usberti coordinatore Emilia-Romagna A.B.I. Professional; Greta Castellini PhD, ricercatrice in psicologia dei consumi alimentari presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza-Cremona; Marco Profumo Presidente Consorzio Colli Piacentini DOC; Daniele Reponi “Un po’ Oste, un po’ Salumiere”; Giovanni Derba delegato AIS di Piacenza; Alessandra Scansani tecnologa alimentare, Docente Università Cattolica del S. Cuore.

I promotori

Il corso è realizzato con la collaborazione di Unione Commercianti di Piacenza, Confesercenti di Piacenza, AIS Piacenza, Consorzio Vini Colli Piacentini, ABI Professional, Piacenza Expo. Al termine del corso verrà rilasciato il diploma di partecipazione e vetrofanie da porre all’interno dei locali.

Come iscriversi

Chi intende iscriversi può rivolgersi al Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini email: info@salumidoppiacentini.it – tel. 0523 591260