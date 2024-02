Volley, Serie B1 – Sconfitta con attenuanti per la Vivi Energia Vap contro Ozzano (0-3)

Altra sconfitta per 3 a 0 delle ragazze Vivi Energia VAP in questo proibitivo campionato di serie B1, ma più di ogni altra volta ci sono tutte le attenuanti del caso a giustificare un’altra partita finita senza punti. Licata si presenta senza Alessandra Iacona (reduce da un recente intervento al ginocchio), Sara Dodi in panchina ma impossibilitata a giocare per il problema al menisco (intervento chirurgico programmato per metà settimana prossima), Samanta Terrana per attacco influenzale e con Alessia Milani presente ma ferma da qualche giorno anch’essa per influenza.

Situazione difficilissima

Ne deriva che l’allenatore piacentino è costretto fin dall’inizio a giocare con Ruggeri nell’inedito ruolo di opposto e con solo due bande (Nella e Milani), non potendo quindi attingere dalla panchina in caso di bisogno. A complicare ulteriormente le cose c’è poi il forfait a metà del secondo set di Milani, che senza allenamenti da una settimana e non essendosi ancora del tutto ripresa dall’influenza alza bandiera bianca e chiede di essere sostituita. Licata, non avendo più ragazze disponibili ed avendo già effettuato i soli due cambi disponibili è costretto addirittura a chiedere un’eccezionale sostituzione forzata inserendo una giocatrice che era già stata sostituita. Ne deriva che a questo punto le uniche ragazze che possono scendere in campo sono le 4 centrali e le 2 palleggiatrici, praticamente quasi tutte fuori ruolo.

Parziali combattuti

I parziali di 25-20, 25-18 e 25-19 ci dimostrano che, nonostante tutto, le giovani piacentine se la sono giocata e hanno anche sciorinato una bella pallavolo. I complimenti degli avversari a fine partita sono la dimostrazione che il lavoro di Licata sta dando ottimi frutti. Da segnalare i 14 punti di un’ottima Anja Nella. Mercoledì ci sarà l’impegno in under 18 in trasferta contro la temutissima Anderlini e questa partita, anche se con l’organico ridotto, sarà sicuramente l’occasione per le nostre ragazze di dimostrare i progressi fatti fin’ora.

Vivi Energia VAP- Fetro Ozzano 0-3

(20-25, 18-25, 19-25)

Vivi Energia VAP: Schillkowski 4 punti, Da Pos 1, Milani 7, Ruggeri 3, Konate 7 , Bibolotti, Borri 4, Nella 14, Dodi, liberi Gazzola 1 punto e Riccio. all. Licata

Fatro Ozzano: Righi, Baldovalli, Monaco, Pavarini, Ghiberti, Ferrari, Coco, Casini, Guerra, Ndiaye, Colli, Pedrazzini, Carnevali, All: Turrini