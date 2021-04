VO2 Team Pink, Chiara Sacchi sul podio femminile Juniores a Civitanova

Seconda piazza per la ciclista lombarda del sodalizio piacentino nella gara Open nelle Marche dove è giunta ottava assoluta Aurora Mantovani. A Bovolone, doppia top ten Allieve con Arianna Giordani e Vittoria Grassi (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

Doppio fronte di gara e bis di soddisfazioni nella domenica di gare per il VO2 Team Pink (Donne Juniores e Donne Elite) e per il Ciclismo Giovanile VO2 Team Pink (Allieve e Donne Esordienti).

A Civitanova Marche (Macerata), nel Trofeo Born to Win valido come gara Open, le “panterine” hanno graffiato con due risultati di rilievo: l’Elite milanese Aurora Mantovani ha conquistato la top ten assoluta chiudendo all’ottavo posto nella corsa vinta in volata da Martina Fidanza (Isolmant Premac Vittoria). Dal canto suo, invece, la pavese Chiara Sacchi ha conquistato il secondo posto nella graduatoria riservata alla categoria Donne Juniores.

Dalle Marche al Veneto con la corsa di Bovolone (Verona), dove nelle Allieve è arrivata una doppia top ten per il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink: quinta la piacentina Arianna Giordani, settima la piemontese Vittoria Grassi.

Ordine d’arrivo Donne Open Civitanova

1° Martina Fidanza (Isolmant Premac Vittoria)

2° Letizia Paternoster (Fiamme Oro)

3° Vanessa Michieletto (Top Girls Fassa Bortolo)

4° Silvia Zanardi (BePink), 5° Rachele Barbieri (Serramazzoni)

6° Silvia Magri (Valcar-Travel & Service)

7° Anastasia Carbonari (Born to Win G20 Ambedo)

8° Aurora Mantovani (VO2 Team Pink)

9° Gaia Masetti (Top Girls Fassa Bortolo)

10° Giorgia Bariani (Top Girls Fassa Bortolo)

Classifica Donne Juniores Civitanova

1° Sara Fiorin (Gauss)

2° Chiara Sacchi (VO2 Team Pink)

3° Michela De Grandis (Conscio Pedale del Sile)

4° Valentina Basilico (Racconigi Cycling Team)

5° Virginia Bortoli (Breganze Millenium)

6° Eleonora Ciabocco (Ciclismo Insieme Team Di Federico)

7° Sabrina Ventisette (Zhiraf Guerciotti)

8° Elisa De Vallier (Conscio Pedale del Sile)

9° Serena Brillante Romeo (Valcar-Travel & Service)

10° Emma Bernardi (Team Wilier Chiara Pierobon).

Donne Allieve Bovolone

1° Beatrice Bartolini (Valcar-Travel & Service) 48 chilometri in 1 ora 15 minuti 13 secondi, media 38,289 chilometri orari

2° Ilaria Prevedello (Team 1971)

3° Aurora Cappelletti (Officine Alberti Uc Val D’Illasi)

4° Vanessa Benuzzi (Cadeo Carpaneto)

5° Arianna Giordani (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

6° Alessia Rossetti (Ju Green Gorla Minore)

7° Vittoria Grassi (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

8° Martina Testa (Biesse Arvedi)

9° Valentina Del Fiol (Conscio Bike Friuli)

10° Letizia Tasciotti (Ciclistica San Miniato-Santa Croce).