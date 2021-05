VO2 Team Pink, Francesca Barale sul podio a Corridonia

Sabato le “panterine” correranno a Boncellino (Ravenna), mentre domenica saranno in sella ad Arcore

Doppio appuntamento nel week end per il Ciclismo Giovanile VO2 Team Pink con le due formazioni Donne Esordienti e Donne Allieve impegnate sia sabato sia domenica in gare su strada.

Il primo appuntamento sarà in Romagna, dove a Boncellino (Ravenna) le “panterine” correranno domani nel Gran Premio Primavera. Alle 10 inizierà la corsa per Donne Esordienti, che affronteranno 5 giri di un circuito di 5 chilometri 450 metri per un totale di 27 chilometri e 250 metri. Alle 11,15, invece, prenderà il via la gara delle Allieve, chiamate a percorrere 8 giri dello stesso circuito con il traguardo finale posto dopo 43 chilometri e 600 metri.

Domenica, invece, i riflettori saranno puntati sulla località brianzola di Arcore. Alle 14 saliranno in sella le Esordienti, che pedaleranno per 30 chilometri e 600 metri (4 giri di un circuito di 7 chilometri 650 metri). Le Allieve, invece, inizieranno la propria gara alle 15,30 con 6 tornate per un totale di 45 chilometri e 900 metri.

Per i due appuntamenti saliranno in sella le Esordienti. Michela Zucca, Paola Zucca, Sarah Sandei, Giulia Casubolo e Asia Baistrocchi. E le Allieve Linda Ferrari, Irma Siri, Giorgia Tagliavini, Emma Del Bono, Martina Campitiello (assente domenica ad Arcore), Arianna Giordani e Marta Festa.