VO2 Team Pink, preziosa esperienza internazionale per Aurora Mantovani

Tre giorni di gare su pista a Fiorenzuola per la “panterina” milanese del sodalizio piacentino VO2 Team Pink

Tre giorni di gare su pista ai massimi livelli per Aurora Mantovani, portacolori del VO2 Team Pink impegnata nella Sei Giorni delle Rose Internazionale di Fiorenzuola. La “panterina” milanese del sodalizio piacentino – classe 2002 – si è cimentata in più prove di classe 1 UCI, confrontandosi con le migliori atlete internazionali. Nell’Eliminazione ha sfiorato la qualificazione alla finale, poi sono arrivati il 21esimo posto nell’Omnium e il diciottesimo nella Scratch; infine, dodicesima piazza nella Corsa a punti, arrivando quarta in uno sprint.