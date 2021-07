La Pallavolo San Giorgio e Micaela Perini proseguono il matrimonio sportivo

Terza conferma nel roster albiceleste in vista del prossimo campionato di B2. La Pallavolo Sangiorgio Piacentino rende noto con piacere di aver rinnovato l’accordo per la stagione 2021/22 con l’esperta alzatrice piacentina.

Nata a Codogno, provincia di Lodi, il 4 ottobre 1987, Perini nelle ultime due stagioni resterà difenderà i colori albicelesti della formazione di coach Matteo Capra e dell’assistente Emanuele Piccoli.

La carriera

Cresciuta nel vivaio del Junior Volley Piacenza, allenata da Vincenzo Gambardella, è approdata alle giovanili della Farnesiana Piacenza, debuttando giovanissima in B2 nel 2003/2004. Al termine di quella stagione è arrivata la promozione in B1 e nelle successive due è rimasta nel roster; nel 2006, sotto la guida di coach Enrico Mazzola, ha contribuito alla promozione in A2. In quella serie play off la formazione biancorossa superò l’Edilkamin Ostiano al meglio delle tre gare (10 giugno 2006).

Lasciata la Farnesiana, Micaela Perini è passata all’Arda Volley Fiorenzuola in serie C, due stagioni alla Rolleri Vigolzone in B1 e tre alle Terreverdiane Fontanellato, tra B1 e A2. L’apice è stata la promozione in A2 (2010-2011) ed il debutto nel secondo torneo nazionale il 9 ottobre 2011 in Terreverdiane-Busnago (1-3).

Terminata l’avventura nel parmense è ritornata nel piacentino, ha indossato le maglie del River Volley Rivergaro (tre stagioni) e quella del Sangiorgio Volley (dove ha centrato i play off) e nel 2017 ha accettato la proposta della Cappu Volley di Casalpusterlengo.

Alla Cappu ha guidato la squadra dalla D in B2 in due stagioni. A causa della mancata iscrizione ai tornei nazionali del sodalizio lombardo, Perini ha accetto di ritornare a Sangiorgio Piacentino nel 2019 in coincidenza nella stagione del debutto nei tornei nazionali della società albiceleste. Nell’ultima ha dato un’impronta significativa alla qualificazione ai play off promozione per la B1, corsa interrotta nei Quarti di finale nella doppia sfida contro la Pallavolo Faenza.