VO2 Team Pink: una domenica in sella a Riccione

Quattro Donne Esordienti e otto Allieve saranno impegnate in Romagna nel secondo appuntamento stagionale

Trasferta romagnola per il Ciclismo Giovanile VO2 Team Pink, con le formazioni Donne Esordienti e Donne Allieve che domenica saranno protagoniste a Riccione in occasione della seconda edizione della Giornata del ciclismo giovanile.

Dodici le “panterine” che attaccheranno il numero: le Esordienti Michela e Paola Zucca, Sarah Sandei e Giulia Casubolo e le Allieve Vittoria Grassi, Linda Ferrari, Irma Siri, Giorgia Tagliavini, Emma Del Bono, Martina Campitiello, Arianna Giordani e Marta Festa.

Le corse di Riccione si svilupperanno su un circuito cittadino di 3 chilometri e 800 metri da ripetere 6 volte per le Esordienti (che partiranno alle 14 percorrendo 22 chilometri e 800 metri complessivi) e 13 volte per le Allieve (al via alle 15 e all’arrivo dopo 49 chilometri e 400 metri).