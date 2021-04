Dal 26 aprile via libera al calcio e a tutte le attività sportive all’aperto

Lo ha annunciato il ministro Speranza. Dal 15 maggio riaprono le piscine, il primo maggio le palestre. Potranno ripartire anche gli sport di contatto, calcio compreso

Dal 26 aprile torneranno le zone gialle. Il ministro Speranza ha spiegato che proprio per quei territori in zona gialla potranno ripartire anche gli sport di contatto, calcio compreso, ma solo se praticati all’aperto. Via libera dunque a tutte quelle discipline anche non “di preminente interesse nazionale” che si svolgano outdoor. Dal 15 maggio riapriranno le piscine (sempre all’aperto), il primo giugno torneranno operative anche le palestre.