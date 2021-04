Cadeo Carpaneto domenica in sella tra Piemonte e Romagna

Gli Juniores targati Maserati Cadeo Carpaneto correranno a Cherasco, mentre le Esordienti e le Allieve attaccheranno il numero a Riccione

Week end tra Romagna e Piemonte per il Cadeo Carpaneto, sodalizio piacentino impegnato domenica su due fronti nelle gare ciclistiche giovanili.

Il settore femminile sarà protagonista alla seconda edizione della Giornata del ciclismo giovanile a Riccione, con le corse che si svilupperanno su un circuito cittadino di 3 chilometri e 800 metri da ripetere 6 volte per le Esordienti (che partiranno alle 14 percorrendo 22 chilometri e 800 metri complessivi) e 13 volte per le Allieve (al via alle 15 e all’arrivo dopo 49 chilometri e 400 metri).

In Romagna saliranno in sella le Esordienti Maya Tagliente, Asia Zanardini, Desirée Bani, Giulia Binda, Klea Kolasi e Vanessa Moreschi, mentre nelle Allieve attaccheranno il numero Asia Zanelli, Martina Naturani, Vanessa Benuzzi (quarta domenica scorsa a Bovolone), Alessia Sgrisleri, Marisol Dalla Pietà, Camilla Tenca, Greta Levardi e Beatrice Busi.

In campo maschile, invece, la formazione Juniores targata Maserati Cadeo Carpaneto parteciperà alla corsa di Picchi di Cherasco (Cuneo). Cinque i protagonisti, già in gara domenica scorsa a San Giovanni in Marignano: Marco Maserati, Matteo Pinzello, Nicolas Abati, Giacomo Bottani e Manuel Dalla Pietà. Il via è previsto alle 9,15 con complessivi 93 chilometri e 200 metri da percorrere.