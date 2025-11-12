Volley – Gas Sales Piacenza, domenica arriva la capolista Lube: curiosità e statistiche

Quinta giornata d’andata del campionato di SuperLega Credem Banca e per Gas Sales Piacenza secondo impegno casalingo consecutivo: domenica 16 novembre (ore 18.00) al PalabancaSport arriva la capolista Cucine Lube Civitanova.
Sfida nella sfida quella tra Dante Boninfante, head coach di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e suo figlio Mattia, palleggiatore della Cucine Lube Civitanova.
Sfida numero sedici quella in arrivo contro la formazione marchigiana. Sono quindici i precedenti tra le due squadre, dodici in Regular Season, uno in Semifinale della Del Monte Supercoppa nella stagione 2023-2024 e due nei Play Off 5° Posto giocati alla fine della stessa stagione.
Il bilancio è di tredici successi per Civitanova, mentre in due occasioni è stata Gas Sales Piacenza ad esultare, entrambe le volte in trasferta.
Nella scorsa stagione le due squadre si sono affrontate due volte in Regular Season: nella settima giornata di andata a Civitanova sono stati i marchigiani ad imporsi per 3-0 (25-20, 25-20, 25-20) bissando poi la vittoria anche a Piacenza sempre per 3-0 (25-20, 25-19, 25-23).
Due i successi di Gas Sales Piacenza: stagione 2021-2022, seconda giornata di andata a Civitanova i biancorossi si imposero al tie break in rimonta (25-23, 16-25, 25-23, 22-25, 12-15) mentre nella stagione 2023-2024 Piacenza si impose sempre a Civitanova per 3-0 (25-21, 29-27, 25-22).
Il match con il punteggio più alto tra le due squadre risale alla gara di andata della scorsa stagione: decima giornata, Civitanova si impose al PalabancaSport al tie break e la partita registrò 219 punti globali.
Per quanto riguarda il set “più combattuto”, invece, si parla della stagione 2020-2021: quinta giornata di andata, al PalabancaSport il primo parziale andò ai marchigiani per 31-29 e a fine gara fu la Lube a festeggiare lasciando ai biancorossi piacentini un solo set.
Il parziale più agevole è datato stagione 2019-2020, prima giornata di ritorno: a Piacenza la formazione marchigiana si impose nel terzo set per 25-13 e si aggiudicò la gara senza lasciare set ai padroni di casa.
Le parole di coach Boninfante
“Il nostro percorso di crescita passa anche attraverso partite come quella con Perugia, il rammarico è ancora tanto ma adesso la testa è rivolta solo alla gara con la Lube, una formazione che gioca una bella pallavolo e sta attraversando un ottimo momento. Una partita in cui dovremo battere molto bene e ricevere altrettanto bene, la Lube ha un gioco molto veloce. Mio figlio Mattia? Già la scorsa stagione ci siamo affrontati, la sua passione per la pallavolo di fatto è nata a Piacenza quando lui aveva quattro anni e assisteva alle mie partite con la maglia di Piacenza, nella settimana che precede una nostra sfida non parliamo mai di pallavolo”.