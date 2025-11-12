Maurizio Caimi presenta il suo libro “Il linguaggio segreto della comunicazione”: “L’importanza di segnali come i gesti o il tono della voce” – AUDIO

Maurizio Caimi, ha presentato a Radio Sound il suo libro “Il linguaggio segreto della comunicazione” (Diarkos (2025). Nel testo si esplora il mondo della comunicazione al di là delle parole: ciò che conta non è tanto cosa diciamo, quanto come lo diciamo e spesso cosa non diciamo affatto.

Si analizzano i segnali “invisibili” della comunicazione: gesti, mimica facciale, tono della voce, sguardo, ritmo, e il lettore viene guidato a decifrare questi segnali per migliorare le relazioni (personali e professionali), aumentare l’empatia, sapersi difendere da manipolazioni comunicative, comunicare con autenticità e forza. Si enfatizza che la vera influenza non deriva solo dal contenuto verbale, ma dall’insieme del messaggio verbale, non verbale, e paraverbale (come lo diciamo). Il libro vuole dare al lettore la “chiave” per leggere ciò che gli altri non vedono, e usarlo come leva: leadership, influenza, impatto comunicativo.

Un libro per tutti

Sì i miei saggi sono molto semplici, perché voglio che le persone capiscano, apprendano e possano mettere in pratica quello che scrivo. Ci sono diversi esempi che riguardano il mondo del lavoro, la famiglia, le amicizie e quindi si può scoprire quanto c’è ancora da imparare rispetto al tema della comunicazione, in particolare per evitare malintesi.

CHI E’ MAURIZIO CAIMI?

Maurizio Caimi è uno dei più apprezzati coach e formatori; coniuga una grande esperienza nella comunicazione con la profonda conoscenza delle neuroscienze, delle tecniche di persuasione e della PNL (programmazione neuro linguistica)

SINOSSI



Ogni giorno parliamo, scriviamo, ascoltiamo. Ma ciò che davvero guida le nostre relazioni non è solo cosa diciamo — è come lo diciamo, e soprattutto ciò che non diciamo affatto.”Il Linguaggio segreto della comunicazione” è un viaggio affascinante alla scoperta delle dinamiche nascoste che rendono la comunicazione uno strumento tanto potente quanto sottovalutato. Quando comunichiamo attiviamo forze invisibili e questo libro svela come riconoscerle, usarle e trasformarle in alleate della propria comunicazione.

Hai mai intuito che qualcuno ti stava mentendo senza sapere perché? O percepito un’emozione solo guardando un’espressione fugace? Ti sei mai chiesto cosa succede davvero sotto la superficie della comunicazione? I segnali del linguaggio segreto che tutti usiamo, spesso senza rendercene conto, sono li, ed è per questo che è importante decifrare i messaggi nascosti anche nei gesti, nel tono della voce, nello sguardo e nel ritmo delle conversazioni. Ora hai la chiave per vedere ciò che gli altri non vedono e usare questo sapere per connetterti in modo profondo e potente. Quando impari a decifrare l’invisibile, ogni comunicazione diventa una leva di influenza, leadership e impatto e questo renderà possibile migliorare le relazioni personali e professionali, aumentare l’empatia, difendersi dalla manipolazione e — soprattutto — comunicare con autenticità e forza.

Saper comunicare efficacemente non è un dono: è un’arte che si può imparare!

