Progetto Piacenza Pay, Paolo Sturbini di 360Welfare: “Benefici importanti per i commercianti, facile e gratuita l’adesione” – AUDIO

Progetto Piacenza Pay, Paolo Sturbini di 360Welfare: “Tanti benefici per i commercianti aderenti”. Si tratta di un modello innovativo di welfare aziendale promosso da 360Welfare, società parte del Gruppo 360 Payment Solutions, e sostenuto dal Comune di Piacenza, dalla Provincia e dalle associazioni di categoria.

Il progetto “Piacenza Pay” nasce per riportare valore al territorio, alimentare l’economia di prossimità e sostenere i negozi di quartiere, i piccoli commercianti e gli artigiani.

L’obiettivo – spiega Paolo Sturbini Direttore Generale di 360Welfare – è fare in modo che il valore del welfare aziendale possa rimanere sul territorio di Piacenza andando a supportare i commercianti del commercio locale. Troppo spesso, secondo noi, i benefit aziendali finiscono per essere spesi su grande piattaforme online, quindi a svantaggio dell’economia territoriale.

Aderendo al progetto, infatti, i crediti welfare erogati dalle società ai propri dipendenti potranno essere utilizzati per acquistare beni e servizi, anche culturali, all’interno di un circuito di attività convenzionate della provincia di Piacenza. I crediti welfare sono dei benefit che non vengono erogati come denaro direttamente in busta paga, ma come credito spendibile per determinati beni e servizi.

E’ un progetto molto interessante per i commercianti locali

Sì, perché il credito welfare può essere speso su un gran numero di categorie merceologiche, quindi i commercianti aderenti al circuito possono beneficiare di clienti che magari già conoscono, ma anche nuovi cittadini che proprio grazie a Piacenza Pay scopriranno questi esercizi territoriali che sono in grado di fornire servizi di assoluto livello e con il vantaggio di essere vicino a casa. Un modo evidente per supportare l’economia di territorio.

Come viene riconosciuto il commerciante che aderisce?

Innanzitutto questo è un servizio completamente digitale, assolutamente innovativo. In particolare quando un dipendente utilizza la nostra applicazione per accedere al servizio di Piacenza Pay vede tutti i commercianti che aderiscono su una semplice mappa, quella di Google dove vengono indicati gli esercizi. Inoltre in aggiunta a questo, abbiamo creato il brand Piacenza Pay. Si tratta di un logo che diamo a disposizione di ogni commerciante che aderisce al circuito da attaccare sulla vetrina. In questo modo è facilmente riconoscibile l’aderente, tra l’altro il logo è anche molto bello graficamente e dal punto di vista del colore.

Come si fa ad aderire all’iniziativa?

Noi abbiamo lanciato un’attività sul territorio. Ci sono delle persone che passano dai negozianti spiegando quanto sia facile aderire a Piacenza Pay. Ricordiamo che si tratta di un servizio per il negoziante che non ha nessun costo di ingresso, è totalmente digitale. Gli unici costi sono quelli di transazione, ma il negoziante nel momento in cui aderisce non deve né comprare un post né scaricare un’app a pagamento, è tutto completamente gratuito.

Inoltre c’è una mail dedicata al progetto, piacenzapay@360welfare.it per segnalare l’interesse ad aderire al progetto. Per essere contattati, e poi ricevere informazioni sul posto, la stessa cosa si può fare direttamente anche dal sito ufficiale.

È una grande occasione per i dipendenti – conclude Paolo Sturbini – che possono trovare sull’app tutti gli esercizi convenzionati e quindi scegliere come utilizzare i crediti in base al loro esigente. Ad esempio possono prendere dei corsi in palestra oppure acquistare dei beni fisici magari proprio nel loro negozio di fiducia.

360Welfare

E’ l’azienda italiana proprietaria dei marchi BluBe e Yes Ticket, brand consolidati che offrono soluzioni di welfare aziendale da oltre 20 anni attraverso l’erogazione di servizi quali buono pasto, buono regalo, buono sociale e piani di welfare. 360Welfare è controllata al 100% da 360 Payment Solutions Spa, leader di servizi e soluzioni di pagamento collegate alla mobilità di mezzi e personale dipendente in tutta Europa.

La mission

L’ interesse è focalizzato al benessere delle persone e alla produttività dei stakeholder, creando un network che, attraverso la diversificazione dei servizi offerti, generi valore e sinergia tra azienda, dipendenti e rete affiliata.

