Volley – Gas Sales Piacenza in campo a Santo Stefano con Modena, Anastasi: “Match tosto” – PODCAST

Primo Tempo – Il Podcast Settimanale con Pippo Vardelli e i Protagonisti della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza

Benvenuti alla decima puntata della rubrica settimanale “Primo Tempo”. In questo podcast di 5 minuti, vi accompagneremo attraverso una conversazione coinvolgente con l’opinionista sportivo Pippo Vardelli e gli straordinari protagonisti della Gas Sales Bluenergy Piacenza.

“Primo Tempo” è una rubrica che va in onda ogni venerdì alle 11:30 su Radio Sound e in versione podcast. Offre una finestra unica per esplorare il mondo del volley e seguire da vicino il percorso di una delle squadre più promettenti della Superlega italiana di pallavolo, la Gas Sales Bluenergy Piacenza.

Nella decima puntata, vi conduciamo attraverso una conversazione appassionante con Andrea Anastasi, esaminando gli avvenimenti recenti, le strategie, e le prospettive future. Unisciti a noi mentre esploriamo le vittorie, le sfide e l’ambizione che guidano la Gas Sales Bluenergy Piacenza nella sua avventura nella Superlega di Pallavolo.

Gas Sales Bluenergy, tre punti importanti contro Benfica

Tre punti fondamentali all’interno di un girone difficilissimo. Siamo consapevoli che le altre squadre giocano bene: Berlino, Benfica e Ankara sono molto forti . Nel primo set siamo partiti male e ci siamo innervositi, poi abbiamo recuperato mentalmente e fatto le giocate migliori nei momenti importanti.

Gas Sales Bluenergy, una squadra che non molla

Giocando ogni tre giorni è difficile trovare la perfezione, però questi ragazzi stanno capendo quello che è necessario e lottano insieme. La squadra ha pazienza: questa è una bella cosa. Importante anche l’apporto della panchina: Alonso e Gironi hanno giocato benissimo.

Gas Sales Bluenergy, con Modena sarà un match tosto

Modena non sta brillando in campionato, ma quando gioca al PalaPanini si trasforma. Prende tutta l’energia del palazzetto e riesce a metterla in campo. Sarà un match molto tosto, soprattutto a livello mentale.

