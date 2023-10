SONDAGGIO SULLA SICUREZZA, ZANDONELLA (LEGA): “VERGOGNOSO SPENDERE 38 MILA € COSI’ “

Riceviamo e pubblichiamo

A seguito della decisione dell’amministrazione comunale di affidare ad una cooperativa di Ferrara, la Poleis, l’incarico per l’effettuazione di un sondaggio sulla sicurezza percepita, interviene Luca Zandonella, consigliere comunale e segretario provinciale della Lega: “Trovo assolutamente vergognoso spendere 38 mila euro dei piacentini in questo modo. Il Sindaco ha più volte dichiarato di confrontarsi in modo costante, ogni settimana, con gli addetti ai lavori, ossia le forze dell’ordine, presso il Comitato provinciale della Sicurezza in Prefettura proprio su questo fronte.

Non le bastano le analisi delle persone competenti in materia? Ora dobbiamo leggere – continua Zandonella – che questa importante cifra viene utilizzata, invece che per concreti interventi sulla sicurezza, per far eseguire da una cooperativa un sondaggio tra i piacentini. Questi 38 mila euro dovevano essere investiti in un aumento di controlli nelle zone più calde della città, in maggiore videosorveglianza, nell’acquisto di strumenti utili al lavoro della Polizia Locale, non di certo in qualche domanda effettuata tra l’altro da chi Piacenza nemmeno la conosce.

Evidentemente gli appuntamenti organizzati tra la gente, tra un caffè e l’altro a favore di fotografo, sono più di facciata che di sostanza, altrimenti non ci si sarebbe affidati a persone che non vivono a Piacenza per sapere cosa pensano i cittadini sui problemi di sicurezza. L’aumento della tasse serve a finanziare spese come questa? I piacentini ne avrebbero fatto volentieri a meno“