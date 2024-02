Gas Sales Piacenza-Perugia, LIVE su Radio Sound dalle 18:00

Partita di cartello quella in scena al PalabancaSport: per la sesta giornata di ritorno del campionato di SuperLega scendono in campo Gas Sales Piacenza e Sir Susa Vim Perugia. Seconda contro terza in classifica. Dopo le due battute d’arresto consecutive con Trento e Cisterna, Piacenza vuole riprendere a correre in campionato per mantenere e consolidare la terza posizione in classifica.

I possibili sestetti

GAS SALES PIACENZA: Romanò, Brizard, Lucarelli, Leal, Caneschi, Simon, Scanferla (L). All. Anastasi

PERUGIA: Herrera, Giannelli, Semeniuk, Plotnytskyi, Solé, Flavio, Colaci (L). All. Lorenzetti