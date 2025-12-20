Volley – Gas Sales Piacenza sconfitta al tie-break da Verona. Boninfante: “Settimana difficile ma ho avuto risposte positive”

Oltre due ore di battaglia ed è Rana Verona a esultare al termine di un tie break che ha visto le due squadre affrontarsi punto a punto fino a quota undici. Dopo il primo set, Verona ha schierato in campo, dalla metà del secondo parziale, tre schiacciatori.

Secondo tie break consecutivo per Gas Sales Piacenza che, dopo Trento, porta al quinto set anche Verona. Qualche problema di continuità in attacco per i biancorossi, che nel primo parziale non hanno sfruttato al meglio cinque set point, ma sono stati poi bravi ad annullare quattro match ball agli scaligeri nel quarto set.

Non sono bastati ai biancorossi di coach Boninfante i 19 punti di Gutiérrez e i 15 di Galassi. Strepitoso Keita, che ha chiuso con 31 punti a referto, seguito da Mozic con 13.

Le parole di coach Boninfante

“Ci è mancata un po’ di quella continuità che stiamo cercando giorno dopo giorno ma direi che questo tie break è andato meglio rispetto a quello perso con Trento. E’ stata una settimana un po’ tribolata, con tanti piccoli problemi e sono sincero non mi aspettavo una partita giocata a così buon livello dai ragazzi.

Vuol dire che nonostante i problemi abbiamo lavorato bene, dobbiamo migliorare in alcune cose tipo giocare meglio con la palla staccata da rete ma siamo sulla strada giusta. Primo set? Si abbiamo perso alcune occasioni per chiuderlo ma nel quarto siamo stati bravi ad annullare diverse palle match ai nostri avversari”.

Gas Sales Piacenza – Rana Verona 2-3

(26-28, 25-20, 17-25, 30-28, 12-15)

Gas Sales Piacenza: Mandiraci 14, Galassi 15, Bovolenta 10, Gutierrez 19, Comparoni 10, Porro 2, Pace (L), Andringa, Bergmann 1, Seddik, Leon 6, Travica, Loreti (L). Ne: Fraleone. All. Boninfante.

Rana Verona: Mozic 13, Vitelli 8, Darlan 4, Keita 31, Cortesia, Christenson 6, Staforini (L), Planinsic, Sani 7, Nedeljkovic 8, Glatz. Ne: Valbusa, Gironi, Bonisoli (L). All. Soli.

