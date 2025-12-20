Punti di vista: “Una prova di forza di una squadra in crescita”. L’analisi di Amorini dopo Crema-Piacenza – VIDEO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza Calcio.

I “Punti di vista” al termine di Crema – Piacenza

Quinta vittoria consecutiva di un Piacenza che ribalta di forza e qualità una partita che per due volte ci ha visto andare sotto. Una prova di forza che in questo campionato ancora non avevamo visto di una squadra che sembra per ora non conoscere limiti che ha in D’agostino il giocatore in più autore di 8 gol in 5 partite e soprattutto di una tripletta con due reti di testa che credo in vita sua non abbia mai fatto. Franzini decide di lasciare Taaugourdeau in panca, perché ancora non al meglio e ritorna con Campagna da incursore e conferma Cabri e destra e fa esordire dal primo minuto Sartorelli.

Si gioca solo nella loro metacampo, ma sembra di ritornare al passato quando al primo tiro in porta prendiamo gol. Calcio d’angolo, mischia ed un tiro deviato con Silva a terra in area piccola. Il Piace reagisce con forza e gioca venti minuti di una dimostrazione di forza con pochi eguali. Il gol non può che arrivare, Mustacchio protegge un pallone ed appoggia a D’Ago in area che con un colpo di biliardo trova il pari. Si continua a giocare in una metà campo ma il Piace non trova più vere occasioni perché il Crema gioca con un blocco molto basso e diventa difficile trovare spazio soprattutto senza un punto di riferimento centrale.

Nella ripresa cambia nulla se non che loro trovano la rete nel secondo tiro in porta. Calcio di punizione dall’esterno pallone che cerca una deviazione ma non la trova e si infila nell’angolo opposto. Franz fa entrare Togo, Ciuffo e sulla destra nasce la rete del pareggio con un azione splendida. Ciuffo mette un pallone delizioso per D’ago che ti testa appoggia in rete. Franz la vuole vincere e lascia anche qualche spazio in contropiede ma la voglia di vincere è superiore a tutto. Bianchetti appena entrato dalla destra mette un pallone sul primo palo dove D’Agostino da centravanti che non è mette il pallone alle spalle del portiere. Da li in po’ si gestisce e si va a festeggiare sotto la curva del Voltini. Ed ora la pausa e poi la prima di ritorno a Desenzano per una partita in cui ci aspettiamo un esodo di tifosi biancorossi.

