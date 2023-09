Volley – Gas Sales Piacenza, sconfitta Prata nel quarto allenamento congiunto stagionale

Il quarto test stagionale dei biancorossi al PalabancaSport si è chiuso con un successo contro il Tinet Prata di Pordenone, formazione di A2 guidata da Dante Boninfante e Samuele Papi che in passato sono stati protagonisti come giocatori a Piacenza. Vinti i prime tre set Gas Sales Piacenza ha ceduto il quarto agli avversari.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, che priva dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali oltre che di Caneschi operato nei giorni scorsi alla caviglia sinistra e di Leal, aggregato da un paio di giorni a lavorare in sala pesi, si è presentata in campo, per questo quarto allenamento congiunto della stagione, con sei giocatori e alcuni ragazzi delle giovanili.

Si è vista una Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza concentrata, ficcante in battuta (12 ace) e in attacco con un Recine mattatore (20 punti di cui 4 ace) e un gruppo in crescita rispetto alle precedenti uscite. Dias spesso a cercare i suoi centrali da cui ha avuto buone risposte: 7 punti di Ricci con 67% in attacco, 8 di Simon con l’88%.

Gas Sales Piacenza – Tinet Prata di Pordenone 3-1

(25-20, 25-18, 25-20, 21-25)

GAS SALES PIACENZA: Recine 20, Gironi 18, Zlatanov 3, Ricci 7, Simon 8, Dias 3, Hoffer (L), Daniel, Alessi 4. Ne: Artioli, Tuccelli. All. Anastasi.

TINET PRATA DI PORDENONE: Alberini 2, Katalan 6, Lucconi 10, Scopelliti 5, Terpin 10, Petras 9, De Angelis (L), Baldazzi 6, Pegoraro 3, Bellanova 2, Truocchio 1, Innaccone 1, Aiello (L). All. Boninfante.

Supercoppa

L’avventura di Gas Sales Piacenza nella Del Monte® Supercoppa 2023 a Biella inizierà martedì 31 ottobre, alle 20.30, nella Semifinale contro Cucine Lube Civitanova. Ad aprire la Final Four, che assegnerà il primo trofeo stagionale, sarà la sfida delle 17.30 tra i campioni d’Italia dell’Itas Trentino e la Sir Susa Vim Perugia.

Tutti e tre gli incontri saranno visibili in diretta su RAI Sport e in live streaming su Volleyballworld.tv.

Il calendario della Final Four Semifinali Del Monte® Supercoppa

Martedì 31 ottobre 2023, ore 17.30

Itas Trentino – Sir Susa Vim Perugia

Diretta Rai Sport e Volleyballworld.tv

Martedì 31 ottobre 2023, ore 20.30

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Cucine Lube Civitanova

Diretta Rai Sport e Volleyballworld.tv

Finale Del Monte® Supercoppa

Mercoledì 1° novembre 2023, ore 17.00

Diretta Rai Sport e Volleyballworld.tv

È iniziata la prevendita che è riservata, inizialmente, agli abbonamenti validi per entrambi i giorni di gara, il 31 ottobre e 1° novembre: € 35 per i posti nel 2° anello, € 60 per quelli nel 1° anello e € 100 per la Tribuna Gold. Disponibilità anche di abbonamenti a prezzo ridotto per under 14 e over 65: € 30 nel 2° anello, € 48 nel 1° anello e € 80 nella Tribuna Gold.

Per l’ingresso delle persone con disabilità e per altre informazioni sulla biglietteria è possibile contattare l’indirizzo mail: supercoppa@scuolapallavolobiellese.it.

Link Biglietteria (abbonamento)

Link richiesta accrediti stampa (da compilare entro il 18 ottobre)