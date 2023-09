Baseball – Domenica Piacenza-Brescia per il Memorial Fontana U23

Prosegue il II Memorial Robert Fontana U23 con la seconda giornata che stavolta approda al De Benedetti. Domenica mattina (ore 10,30) il Piacenza Baseball cerca il riscatto contro Brescia dopo la sconfitta di misura (3-2) sofferta nel derby di domenica scorsa a Codogno.

Per i biancorossi, detentori del trofeo, si tratterà di inseguire la vittoria che necessita per restare in corsa per i due posti nel girone che valgono le semifinali. Non disponendo Brescia di un campo da gioco, al pomeriggio, sempre al De Benedetti e sempre per il girone B, è fissata alle 15 il match dei lombardi contro Collecchio.

Questi risultati della prima giornata: nel girone A Walls Bergamo-Milano 1-2 e Rho-Senago 7-4 mentre nel girone B Old Rags Lodi-Collecchio 2-5 e come detto Codogno-Piacenza 3-2. La seconda giornata propone, oltre alle partite al De Benedetti, sabato Milano-Seveso, domenica Senago-Milano e mercoledì sera Rho-Bergamo tutte per il girone 1.

Infine nel week-end ci sarà spazio anche per la Coppa Emilia U15 con Piacenza che ospita al De Benedetti la Crocetta Parma con inizio della partita alle 16.