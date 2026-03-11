Volley – Gas Sales Piacenza supera Berlino, è semifinale di Coppa Cev. Mariano: “Obiettivo raggiunto adesso testa Modena”

Gas Sales Piacenza centra l’obiettivo: vince in un’ora esatta i primi due set della sfida di ritorno con Berlino e stacca il pass per le Semifinali della Cev Volleyball Cup. Dopo i primi due set vince anche il terzo questa volta in scioltezza: 3-0 (25-21, 29-27, 25-18).

In Semifinale affronterà la vincente tra la formazione turca del Fenerbahce Istanbul e la slovena del ACH Volley Ljubljana che giocheranno domani sera: nella gara di andata ad imporsi al tie break è stata la squadra slovena.

I tedeschi, combattenti e coriacei, hanno dato filo da torcere ai biancorossi fin dai primi scambi. E nei primi due parziali Gas Sales Piacenza è sempre stata costretta ad inseguire e cucire dei gap anche di sei punti. Bravi i biancorossi a crederci fino in fondo, anche nel secondo parziale quando si sono visti annullare due set point e hanno dovuto annullarne a loro volta tre ai tedeschi prima di chiudere alla terza occasione utile il parziale col tedesco brasiliano Bergmann e staccare il pass per le Semifinali.

Antonio Mariano, assistente allenatore

“Sapevamo che Berlino avrebbe giocato una partita ben diversa da quella vista all’andata, ad inizio dei primi due parziali abbiamo faticato ma la squadra è stata molto unita e alla distanza è uscita bene. Giocare ogni tre giorni non aiuta di certo, abbiamo raggiunto un grand traguardo, andiamo avanti in una coppa a cui tutti noi e la società tiene tantissimo. Adesso testa alla gara di sabato con Modena”.

Gas Sales Piacenza – Berlin Recycling Volleys 3-0

(25-21, 29-27, 25-18)

Gas Sales Piacenza: Seddik 4, Porro, Mandiraci 9, Iyegbekedo 10, Bovolenta 7, Bergmann 10, Loreti (L), Andringa 5, Leon 4, Travica 3, Pace (L). Ne: Comparoni, Simon, Gutierrez. All. Boninfante.

Berlin Recycling Volleys: Kirsch 1, Malescha 13, Flexen 10, Knigge 9, Ivanov 1, Plaskie 1, Dagostino (L), Hanes 1, Wehner, Schott, Treiter (L). All. Leal.

