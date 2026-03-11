Referendum sulla giustizia, il 14 marzo incontro per il Sì con Giulia Bongiorno e il professor Paladinino

Un incontro pubblico per approfondire le ragioni del Sì al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo sulla riforma dell’ordinamento giurisdizionale e l’istituzione della Corte disciplinare. L’appuntamento è per sabato 14 marzo alle ore 17.30 all’Hotel Euro, in via Colombo.
All’iniziativa interverranno Giulia Bongiorno, avvocato e presidente della Commissione Giustizia del Senato, e Mauro Paladini, professore di Diritto privato all’Università Bicocca di Milano, vicepresidente della Scuola superiore della magistratura e fondatore del Comitato “Sì riforma”.
A moderare l’incontro sarà la senatrice della Lega, e segretario di Presidenza del Senato, Elena Murelli. Al tavolo dei relatori siederanno inoltre Romina Cattivelli, vicepresidente della Camera penale di Piacenza, Livio Podrecca, presidente dell’Unione giuristi cattolici, e Benedetta Trande, referente del Comitato giovani avvocati per il Sì e rappresentante dell’Associazione italiana giovani avvocati (AIGA), organizzazione che riunisce giovani professionisti impegnati quotidianamente nella tutela dei diritti e nel miglioramento del sistema giustizia.
Ad aprire la serata sarà il segretario provinciale della Lega, Luca Zandonella.
«Riteniamo importante entrare nel merito della riforma – spiega la senatrice Murelli – e lo facciamo con professionisti di primo piano del mondo giuridico e forense che ringrazio pubblicamente per esporsi e credere fermamente nella necessità di questa riforma. Attorno a questo referendum circolano molte fake news: per questo vogliamo spiegare in modo chiaro i punti principali della riforma, che rafforzerà le garanzie di terzietà del giudice per i cittadini e per carriere non influenzate per gli stessi magistrati. La magistratura resterà autonoma e indipendente come recita l’articolo 104 della Costituzione, mentre sarà finalmente valorizzato il merito, superando logiche di appartenenza alle correnti, nonostante gli allarmi lanciati dalle opposizioni».