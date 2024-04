Volley – Gas Sales Piacenza: terza vittoria nei Playoff 5° posto, battuta Modena

Gas Sales Piacenza batte Modena e consolida il primo posto in classifica nei Playoff 5° posto. Ha vinto la squadra con più voglia di giocare e soprattutto brava a sacrificarsi in campo. Tredici muri per i biancorossi con Lucarelli mattatore con cinque block in, un Ricci superlativo là al centro che chiude con un 88% in attacco e un Romanò decisivo su ogni pallone. Ecco il mix che ha permesso a Piacenza di battere Modena per la terza volta in questa stagione.

Vinto il primo set fin troppo agevolmente, Piacenza ha trovato difficoltà nel secondo quando Giuliani ha cambiato in campo metà formazione dando spazio a chi ha giocato meno in stagione. Calo di concentrazione per i biancorossi che hanno ritrovato smalto nel terzo parziale, più equilibrato il quarto nonostante un avvio tutto biancorosso.

Le parole di coach Anastasi

“Una vittoria che vale tanto e ci fa mantenere la testa della classifica e soprattutto ci fa proseguire il nostro cammino. I ragazzi sono stati bravi a reagire dopo un secondo set perso male, problemi di concentrazione non altro. Modena ha cambiato molto in quel parziale e noi abbiamo fatto fatica, ripeto, soprattutto di testa. Bravi poi a ritrovare il ritmo nel terzo parziale ma ancora un calo nel quarto. Ci aspettavamo una Modena battagliera, così non è stato. Romanò? Grande partita, solo al servizio non è andato come sempre ma ha chiuso con un ace, Ricci grande prova, ci ha dato tanto durante la stagione e merita una prestazione come questa”.

GAS SALES PIACENZA – VALSA GROUP MODENA 3-1

(25-15, 20-25, 25-16, 25-23)

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Simon 6, Brizard 5, Lucarelli 14, Ricci 10, Romanò 20, Leal 2, Scanferla (L), Andringa, Recine 4, Dias. Ne: Hoffer (L), Gironi, Alonso, Caneschi. All. Anastasi.

VALSA GROUP MODENA: Davyskiba 14, Stankovic 5, Sapozhkov 15, Rinaldi 2, Sanguinetti, Bruninho 1, Federici (L), Pinali R. 5, Boninfante 3, Sighinolfi, Juantorena. Ne: Pinali G., Gollini (L). All. Giuliani.