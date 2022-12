Volley – I risultati del weekend della VAP: sconfitte in B1 e in U18 regionale

Il punteggio è un’ po’ troppo severo per la VAP che, a parte l’ inizio del primo set rimane comunque sempre in partita e lotta punto a punto contro le più esperte avversarie. Almeno un set le piacentine avrebbero meritato di vincerlo sia per il bel gioco espresso che per la forza di reazione della squadra che riesce a rientrare molto bene in partita dopo un inizio francamente imbarazzante.

La compagine bergamasca infatti parte molto forte e riesce ad ottenere un vantaggio cospicuo di una decina di punti che la VAP non riesce più a recuperare. Il set si chiude 25 a 14.

Nel secondo set si vede un netto miglioramento sia di gioco che di atteggiamento delle ragazze VAP che lottano punto a punto fino al 22 pari salvo poi arrendersi alla maggior esperienza e freddezza delle bergamaschi che vincono il set 25 a 22.

Il terzo set vede uno spettacolare alternanza di punteggio e un livello di gioco di alto spessore. Si arriva ai vantaggi dove sia le padrone di casa che le ospiti possono vincere il set e rientrare in gara (La VAP) o chiuderla (Gorle).

In questi casi sono i minimi dettagli a fare la differenza e la squadra di Gorle riesce (anche con un po’ di fortuna) a farli pendere dalla sua parte chiudendo il set 29 a 27 e chiudendo l’incontro per 3-0.

Vap – Gorle 0-3

(14-25, 22-25, 27-29)

VAP: Gionelli, Pierdonati 4, Fabbri 10, Piomboni 18, Iacona 2 , Gazzola (libero), Del Core 13, Magnabosco 2, Viganò 3, N:E: Pedrolli, Muller (L2), Ruggeri, Borri, Di Luzio. All. Mineo e Chiodaroli

Gorle: Colleoni A. 8, Felappi 15, Manzoni, Nava 6, Scialanca (libero), Pillepich 11, Marini 3, Teli 11, N.E: Secomandi, Vukovic, Bolis (L2), Vecchi, Perletti, Colleoni G.. Allenatori Licata e Staforini

U18 regionale

Inaspettata, ma meritata sconfitta della Vap Under 18 sul campo delle Bolognese VTB Alberici per 3 a 1. Il risultato della gara di andata, vinta dalle ragazze di Piacenza per 3 a 1, e l’inizio confortante della partita di stasera, col primo set vinto 25 a 21, dà l’illusione di una sera senza troppe difficoltà da parte delle ragazze Vap per il raggiungimento dell’ ennesima vittoria in categoria under 18.

Nei tre set successivi invece succede l’imprevedibile rimonta delle bolognesi che migliorano sempre di più il gioco e il rendimento con l’andare dei minuti mentre le piacentine perdono lucidità e certezze finendo per essere battute in modo inopinabile.

Sopprattutto il quarto ed ultimo set ha un andamento del tutto sconcertante. La Vap parte in battuta con la Piomboni che serve molto bene e porta a casa 4 punti in breve tempo. Il coach bolognese chiede il time out e alla ripresa del gioco la ragazza piacentina sbaglia la battuta. Le bolognesi vanno al servizio e raccolgono la bellezza di 10 punti consecutivi che di fatto chiudono l’incontro rendendo impossibile ogni tipo di rimonta delle ragazze VAP che non riescono più a rientrare in partita e perdono il set 25 a 15.

Nulla di compromesso per la qualificazione alla fase successiva, ma un campanello d’allarme da non sottovalutare.

VTB AREDICI BO- VAP TENSPED PC 3 – 1

(21-25, 25-20, 25-23, 25-15)

VAP: Gionelli, Muller (Libero), Pierdonati 4, Fabbri 11, Piomboni 14, Iacona 3, Del Core 9, Borri, Magnabosco 7, Viganò 12, Ucovic 1 N.E: Gazzola (libero), Trevisan. Allenatori Mineo e Chiodaroli

C’è anche un cambiamento per l’U18

La Volley Academy Piacenza comunica che la gara del Campionato Regionale Under 18 contro Polisportiva Masi Bologna, originariamente in programma a Piacenza per mercoledì 21.12.2022, è stata anticipata a martedì 20.12.2022 alle 21.