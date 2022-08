Volley – In archivio la prima settimana di allenamenti per la Gas Sales Piacenza

Un allenamento con esercizi fisici e con la palla conclude oggi al PalabancaSport la prima settimana di preparazione pre-campionato 2022-2023 di Gas Sales Piacenza. I cinque giocatori, Luka Basic, Enrico Cester, Edoardo Caneschi, Nicolò Hoffer e Fabrizio Gironi, assieme a Milan Peslac aggregato al gruppo in questo avvio di preparazione, hanno svolto novanta minuti di lavoro completando così il programma stilato per il periodo inaugurale dell’attività.

Nei primi quattro giorni l’attività è proseguita senza particolari problemi, alternando quotidianamente esercizi con palla a quelli dedicati alla preparazione atletica e sedute in sala pesi.

“Con i giocatori ci eravamo sentiti nei mesi scorsi e avevamo già stilato un programma di lavoro. Li ho trovati abbastanza bene, chiaramente ognuno ha avuto un’estate differente perché alcuni sono stati impegnati con la nazionale e di questo va tenuto conto in questo periodo della preparazione. Stiamo facendo un lavoro di riadattamento generale per portare tutti i giocatori allo stesso livello in attesa dell’arrivo di tutti gli altri che arriveranno con già un ritmo gara nelle gambe ma anche un po’ stanchi dopo il Mondiale”.